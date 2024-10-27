Президент Грузии: Не признаем результаты "российских выборов"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 октября вечером заявила о непризнании парламентских выборов, которые назвала "российскими", и призвала людей выйти на массовые протесты. Президент заявила, что выборы прошли в условиях тотальной фальсификации и стали конфискацией голосов избирателей.

Источник: заявление Зурабишвили приводит "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда"

Прямая речь Зурабишвили: "Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии оболванивания фальсификации. Никогда такого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны".

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Она назвала прошедшее голосование "российскими выборами" и обвинила власти в лишении граждан прав, обеспеченных конституцией.

"У нас отобрали институт выборов, потому что после этих выборов очень сложно представить, какими будут выборы в будущем, если что-то не изменится. Они отобрали наше конституционное право на выбор", – сказала она.

Президент подтвердила, что не признает результатов, представленных Центральной избирательной комиссией.

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"Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание вхождения сюда России, подчинение Грузии России. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили, и мы этого не примем. Никто не может забрать у Грузии европейское будущее", – добавила она.

Зурабишвили призвала людей бороться за свой голос и прийти на площадь Руставели в понедельник, в 19:00, чтобы объявить всему миру, что "мы не признаем эти выборы".

Что предшествовало: