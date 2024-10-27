Росіяни вдарили КАБами по Харкову: відомо про 4-х постраждалих, є руйнування

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті, росіяни запустили КАБи. Відомо про 4-х постраждалих у Салтівському та Шевченківському районах.

Джерело: Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Терехова: "У Харкові чутно вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів".

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Деталі: Він закликав харків’ян бути обережними та попередив про можливі повторні запуски.

Терехов уточнив, що попередньо було чотири удари по місту у трьох районах - Шевченківському, Київському та Салтівському. "Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється", - зазначив мер.

Оновлено. Мер Харкова повідомив що у Салтівському районі внаслідок "прильоту" пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка.

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Також є пошкодження приватних будинків у Шевченківському районі. Інформації про постраждалих з цього місця прильоту не надходило.

Терехов повідомив, що у Шевченківському районі на дану хвилину також одна постраждала жінка. "У Шевченківському районі, внаслідок удару КАБом, зруйновано приватний будинок. Двоє постраждалих госпіталізовані. Огляд місць прильотів триває", - написав мер.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, в Шевченківському районі Харкова постраждали дві людини - 51-річний чоловік та 76-річна жінка. Вони госпіталізовані до медичного закладу.

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох людей.