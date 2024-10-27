Россияне ударили УАБами по Харькову: известно о 4-х пострадавших, есть разрушения

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе, россияне запустили УАБы. Известно о 4-х пострадавших в Салтовском и Шевченковском районах.

Источник: Терехов в Telegram, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "В Харькове слышны взрывы. Город под атакой вражеских УАБов".

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Детали: Он призвал харьковчан быть осторожными и предупредил о возможных повторных запусках.

Терехов уточнил, что предварительно было четыре удара по городу в трех районах - Шевченковском, Киевском и Салтовском. "Относительно пострадавших и разрушений - информация уточняется", - отметил мэр.

Обновлено. Мэр Харькова сообщил, что в Салтовском районе в результате "прилета" поврежден частный дом, пострадала женщина.

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Также есть повреждения частных домов в Шевченковском районе. Информации о пострадавших с этого места прилета не поступало.

Терехов сообщил, что в Шевченковском районе на данную минуту также одна пострадавшая женщина. "В Шевченковском районе, в результате удара КАБом, разрушен частный дом. Двое пострадавших госпитализированы. Осмотр мест прилетов продолжается", - написал мэр.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, в Шевченковском районе Харькова пострадали два человека - 51-летний мужчина и 76-летняя женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех человек.