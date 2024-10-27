Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили УАБами по Харькову: известно о 4-х пострадавших, есть разрушения

Станислав ПогориловВоскресенье, 27 октября 2024, 20:45
Россияне ударили УАБами по Харькову: известно о 4-х пострадавших, есть разрушения
Иллюстративное фото УП

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе, россияне запустили УАБы. Известно о 4-х пострадавших в Салтовском и Шевченковском районах. 

Источник: Терехов в Telegram, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "В Харькове слышны взрывы. Город под атакой вражеских УАБов".

Реклама:

Детали: Он призвал харьковчан быть осторожными и предупредил о возможных повторных запусках.

Терехов уточнил, что предварительно было четыре удара по городу в трех районах - Шевченковском, Киевском и Салтовском. "Относительно пострадавших и разрушений - информация уточняется", - отметил мэр.

Обновлено. Мэр Харькова сообщил, что в Салтовском районе в результате "прилета" поврежден частный дом, пострадала женщина.

РЕКЛАМА:

Также есть повреждения частных домов в Шевченковском районе. Информации о пострадавших с этого места прилета не поступало.

Терехов сообщил, что в Шевченковском районе на данную минуту также одна пострадавшая женщина. "В Шевченковском районе, в результате удара КАБом, разрушен частный дом. Двое пострадавших госпитализированы. Осмотр мест прилетов продолжается", - написал мэр.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, в Шевченковском районе Харькова пострадали два человека - 51-летний мужчина и 76-летняя женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех человек.

Харьковобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Bihus.Info: В Херсоне несмотря на протесты местных строят школы связанные с властью

Приговор получил экс-нардеп Колесниченко и два экс-полковника милиции времен Януковича

обновленоВ результате удара россиян по Запорожью погибли 6 человек, количество раненых возросло до 20

В США стартовали президентские выборы, и уже известны первые результаты

Воздушная атака россиян: ПВО ночью сбила две ракеты и 48 из 79 беспилотников

CNN: Протрамповский блогер признался, что за деньги РФ публиковал фейки о выборах в США

Все новости...
Харьков
Россияне ударили по двум районам Харькова
В Харькове возросло количество пострадавших после удара КАБами
Россияне атаковали Харьков: 12 пострадавших, проблемы с электричеством
Последние новости
13:37
С начала года Силы обороны поразили более 3 000 танков РФ
13:34
До конца 2024 года в Польше начнет обучение Украинский легион
13:27
ВОЗ обновила перечень опасных патогенов, против которых надо срочно создать вакцины
12:52
Bihus.Info: В Херсоне несмотря на протесты местных строят школы связанные с властью
12:44
На Западе призвали подготовиться к результатам выборов в США и не допустить псевдосделки с РФ
12:41
"Бледные" платья, каблуки и неизменная прическа: особенности стиля президента Молдовы Санду
12:40
фотоОбъявили победителя престижной литературной Гонкуровской премии 2024 года
12:38
биатлонСнова вместе. Джима составит компанию Пидручному в Рождественской гонке-2024
12:29
Фигуранты коррупционных схем в МСЭК: АРМА разыскало их первые миллионные активы
12:19
Приговор получил экс-нардеп Колесниченко и два экс-полковника милиции времен Януковича
Все новости...
Реклама:
Реклама: