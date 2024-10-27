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Зеленський очікує більше пакетів підтримки України на наступному тижні

Станіслав ПогоріловНеділя, 27 жовтня 2024, 21:15
Зеленський очікує більше пакетів підтримки України на наступному тижні
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку до роботи за партнерами, зокрема, європейськими на наступному тижні. Він очікує, що пакетів підтримки України побільшає.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні готуємось до роботи з партнерами на тижні. Зокрема, з нашими європейськими партнерами – з тими, хто підтримує нас дуже принципово й дієво".

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Деталі: За його словами, було створено новий формат співпраці – Україна плюс країни Північної Європи, в рамках якого нарощується взаємодія: оборонна, політична та економічна.

"І в основі всього цього – наша ціннісна взаємодія. Те, як ми бачимо життя в Європі. Те, якою ми хочемо передати нашу Європу наступним поколінням. Точно безпечною, точно демократичною й точно здатною захищати інтереси європейців", - зазначив президент.

Також Зеленський подякував Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії, які беруть участь у цьому форматі і висловив очікування від партнерів підтримки Плану перемоги.

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"Всі вони однаково розуміють, наскільки важливо бути рішучими. Розуміють, що треба створювати проблеми агресору, щоб Росія втрачала можливість псувати життя світу. Будемо говорити з "нордиками" про нові принципові кроки, які можуть посилити тиск на Росію за цю війну й заради чесної дипломатії. Тож дипломатичних новин і нових пакетів підтримки України має бути наступного тижня більше", - сказав Зеленський.

Зеленськийдопомога Україні
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