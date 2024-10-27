Зеленський очікує більше пакетів підтримки України на наступному тижні
Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку до роботи за партнерами, зокрема, європейськими на наступному тижні. Він очікує, що пакетів підтримки України побільшає.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Сьогодні готуємось до роботи з партнерами на тижні. Зокрема, з нашими європейськими партнерами – з тими, хто підтримує нас дуже принципово й дієво".
Деталі: За його словами, було створено новий формат співпраці – Україна плюс країни Північної Європи, в рамках якого нарощується взаємодія: оборонна, політична та економічна.
"І в основі всього цього – наша ціннісна взаємодія. Те, як ми бачимо життя в Європі. Те, якою ми хочемо передати нашу Європу наступним поколінням. Точно безпечною, точно демократичною й точно здатною захищати інтереси європейців", - зазначив президент.
Також Зеленський подякував Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії, які беруть участь у цьому форматі і висловив очікування від партнерів підтримки Плану перемоги.
"Всі вони однаково розуміють, наскільки важливо бути рішучими. Розуміють, що треба створювати проблеми агресору, щоб Росія втрачала можливість псувати життя світу. Будемо говорити з "нордиками" про нові принципові кроки, які можуть посилити тиск на Росію за цю війну й заради чесної дипломатії. Тож дипломатичних новин і нових пакетів підтримки України має бути наступного тижня більше", - сказав Зеленський.