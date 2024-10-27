Зеленский ожидает больше пакетов поддержки Украины на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к работе с партнерами, в частности, европейскими на следующей неделе. Он ожидает, что пакетов поддержки Украины станет больше.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня готовимся к работе с партнерами на неделе. В частности, с нашими европейскими партнерами - с теми, кто поддерживает нас очень принципиально и действенно".

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Детали: По его словам, был создан новый формат сотрудничества - Украина плюс страны Северной Европы, в рамках которого наращивается взаимодействие: оборонное, политическое и экономическое.

"И в основе всего этого - наше ценностное взаимодействие. То, как мы видим жизнь в Европе. То, какой мы хотим передать нашу Европу следующим поколениям. Точно безопасной, точно демократической и точно способной защищать интересы европейцев", - отметил президент.

Также Зеленский поблагодарил Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию, Исландию, которые участвуют в этом формате и выразил ожидания от партнеров поддержки Плана победы.

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"Все они одинаково понимают, насколько важно быть решительными. Понимают, что надо создавать проблемы агрессору, чтобы Россия теряла возможность портить жизнь миру. Будем говорить с "нордиками" о новых принципиальных шагах, которые могут усилить давление на Россию за эту войну и ради честной дипломатии. Поэтому дипломатических новостей и новых пакетов поддержки Украины должно быть на следующей неделе больше", - сказал Зеленский.