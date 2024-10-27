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У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА

Станіслав ПогоріловНеділя, 27 жовтня 2024, 21:30
У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА
фото: мапа тривог

У Києві та ще десяти областях оголошували повітряну тривогу, російські війська запустили ударні безпілотники, також існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження. Наразі в столиці відбій тривоги.

Джерело: КМВА, мапа тривог, Повітряні сили

Дослівно: "Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!"

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Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації  на півдні, а також про загрозузастосування авіаційних засобів ураження.

повітряна тривогаУкраїнаКиївбезпілотники
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