У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА
Неділя, 27 жовтня 2024, 21:30
У Києві та ще десяти областях оголошували повітряну тривогу, російські війська запустили ударні безпілотники, також існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження. Наразі в столиці відбій тривоги.
Джерело: КМВА, мапа тривог, Повітряні сили
Дослівно: "Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!"
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Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на півдні, а також про загрозузастосування авіаційних засобів ураження.