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В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА

Станислав ПогориловВоскресенье, 27 октября 2024, 21:30
В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА
Фото: карта тревог

В Киеве и еще десяти областях объявляли воздушную тревогу, российские войска запустили ударные беспилотники, также существовала угроза применения авиационных средств поражения. В настоящее время в столице отбой тревоги.

Источник: КМВА, карта тревог, Воздушные силы

Дословно: "Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!"

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Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на юге, а также об угрозе применения авиационных средств поражения.

воздушная тревогаУкраинаКиевбеспилотники
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