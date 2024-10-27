В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА
Воскресенье, 27 октября 2024, 21:30
В Киеве и еще десяти областях объявляли воздушную тревогу, российские войска запустили ударные беспилотники, также существовала угроза применения авиационных средств поражения. В настоящее время в столице отбой тревоги.
Источник: КМВА, карта тревог, Воздушные силы
Дословно: "Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!"
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Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на юге, а также об угрозе применения авиационных средств поражения.