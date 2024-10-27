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Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА по Україні з різних напрямків

Станіслав ПогоріловНеділя, 27 жовтня 2024, 22:20
Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА по Україні з різних напрямків
фото: Getty Images

Повітряні сили повідомили про запуск російськими військами ударних безпілотників по Україні з різних напрямків.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Повідомляється про кілька груп "Шахедів" на півночі, півдні та сході Сумщини, які прямують на південний західний напрямки.

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На Чернігівщині  безпілотники прямують курсом на Київщину; на Київщині курс на столицю; на Полтавщині курс на Черкащину; на півдні Харківщини  курсом на південь.

Також зберігається активність ворожої тактичної авіації на північному сході.

22.48 Кілька груп "шахедів" з півдня Херсонщини  на Миколаївщину; кілька груп "шахедів" на півночі та заході Сумщини   курсом на захід; на Чернігівщині  курс на південний захід; на Київщині    курс на північний захід; кілька груп "шахедів" на Полтавщині  курсом на Миргород; на півночі Черкащини   курсом на південний захід; група "шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей  прямує на південь; "Шахеди" на півночі Дніпропетровщини  курсом на Кривий Ріг.

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23.46 Нова група "шахедів" з півдня Херсонщини  на Миколаївщину; з Миколаївщини  на Кіровоградщину; нова група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину; на Чернігівщині  курс на Київщину; група "шахедів" на межі Полтавської, Черкаської  та Кіровоградської областей, в районі Кременчуцького водосховища курсом на захід.

О 00:54 військові оновили рух російських безпілотників:

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua
  • Полтавська область область, "Шахеди" в південно-західному  напрямку.
  • Кіровоградська область, курсом на Черкащину та в західному напрямку.
  • Група "Шахедів" на Чернігівщині продовжують курс на Київщину.
  • у Житомирській області "Шахеди" рухаються в південно-західному  напрямку.

безпілотникиШахедУкраїнавійна
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