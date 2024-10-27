Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА по Україні з різних напрямків
Повітряні сили повідомили про запуск російськими військами ударних безпілотників по Україні з різних напрямків.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Повідомляється про кілька груп "Шахедів" на півночі, півдні та сході Сумщини, які прямують на південний західний напрямки.
На Чернігівщині безпілотники прямують курсом на Київщину; на Київщині курс на столицю; на Полтавщині курс на Черкащину; на півдні Харківщини курсом на південь.
Також зберігається активність ворожої тактичної авіації на північному сході.
22.48 Кілька груп "шахедів" з півдня Херсонщини на Миколаївщину; кілька груп "шахедів" на півночі та заході Сумщини курсом на захід; на Чернігівщині курс на південний захід; на Київщині курс на північний захід; кілька груп "шахедів" на Полтавщині курсом на Миргород; на півночі Черкащини курсом на південний захід; група "шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей прямує на південь; "Шахеди" на півночі Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.
23.46 Нова група "шахедів" з півдня Херсонщини на Миколаївщину; з Миколаївщини на Кіровоградщину; нова група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину; на Чернігівщині курс на Київщину; група "шахедів" на межі Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей, в районі Кременчуцького водосховища курсом на захід.
О 00:54 військові оновили рух російських безпілотників:
- Полтавська область область, "Шахеди" в південно-західному напрямку.
- Кіровоградська область, курсом на Черкащину та в західному напрямку.
- Група "Шахедів" на Чернігівщині продовжують курс на Київщину.
- у Житомирській області "Шахеди" рухаються в південно-західному напрямку.