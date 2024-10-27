Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА по Україні з різних напрямків

Повітряні сили повідомили про запуск російськими військами ударних безпілотників по Україні з різних напрямків.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Повідомляється про кілька груп "Шахедів" на півночі, півдні та сході Сумщини, які прямують на південний західний напрямки.

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На Чернігівщині безпілотники прямують курсом на Київщину; на Київщині курс на столицю; на Полтавщині курс на Черкащину; на півдні Харківщини курсом на південь.

Також зберігається активність ворожої тактичної авіації на північному сході.

22.48 Кілька груп "шахедів" з півдня Херсонщини на Миколаївщину; кілька груп "шахедів" на півночі та заході Сумщини курсом на захід; на Чернігівщині курс на південний захід; на Київщині курс на північний захід; кілька груп "шахедів" на Полтавщині курсом на Миргород; на півночі Черкащини курсом на південний захід; група "шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей прямує на південь; "Шахеди" на півночі Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.

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23.46 Нова група "шахедів" з півдня Херсонщини на Миколаївщину; з Миколаївщини на Кіровоградщину; нова група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину; на Чернігівщині курс на Київщину; група "шахедів" на межі Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей, в районі Кременчуцького водосховища курсом на захід.

О 00:54 військові оновили рух російських безпілотників:

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