Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении "Шахедов" на Киевщину

Воздушные силы сообщили о движении российских ударных беспилотников с востока и запада Черниговской области на Киевщину.

Источник: Воздушные силы

Детали: Сообщается о нескольких группах "Шахедов" на севере, юге и востоке Сумщины, которые направляются на юго-западное направления.

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На Черниговщине беспилотники направляются курсом на Киевщину; на Киевщине курс на столицу; на Полтавщине курс на Черкасщину; на юге Харьковщины курсом на юг.

Также сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-востоке.

22.48 Несколько групп "шахедов" с юга Херсонщины на Николаевщину; несколько групп "шахедов" на севере и западе Сумщины курсом на запад; на Черниговщине курс на юго-запад; на Киевщине курс на северо-запад; несколько групп "шахедов" на Полтавщине курсом на Миргород; на севере Черкащины курсом на юго-запад; группа "шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей направляется на юг; "шахеды" на севере Днепропетровщины курсом на Кривой Рог.

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23.46 Новая группа "шахедов" с юга Херсонщины на Николаевщину; с Николаевщины на Кировоградщину; новая группа "шахедов" на севере Сумщины курсом на Черниговщину; на Черниговщине курс на Киевщину; группа "шахедов" на границе Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей, в районе Кременчугского водохранилища курсом на запад.

В 00:54 военные обновили движение российских беспилотников:

Карта alerts.in.ua

Полтавская область область, "Шахеды" в юго-западном направлении.

Кировоградская область, курсом на Черкасскую область и в западном направлении.

Группа "Шахедов" на Черниговщине продолжают курс на Киевщину.

в Житомирской области "Шахеды" движутся в юго-западном направлении.

В 2:20 Воздушные силы обновили движение беспилотников:

Новая группа "Шахедов" из Сумской области направляется на Черниговщину.

Группа "Шахедов" в Черниговской, Киевской, Житомирской и Полтавской областях курсом на запад.

На востоке Хмельницкой области беспилотники летят курсом на Староконстантинов.

на севере Кировоградщины - курсом на Черкасскую область.

на севере Херсонщины - курсом на юго-запад.

В 2:39 "Шахед" на границе Ровенской и Тернопольской областей, курс на запад.

В 3:25 военные сообщили о:

Группу "Шахедов" из Черниговской области, курсом на запад.

БпЛА в Киевской и Житомирской областях, курс западный.

БпЛА на севере Сумщины и Полтавщины движутся в юго-западном направлении.

БпЛА в Харьковской и Днепропетровской областях, курс на юг.

БпЛА на востоке Николаевской области, курс северо-западный.

БпЛА на севере Хмельницкой области, курсом на запад.

В 4:18 стало известно:

Новая группа "Шахедов" с севера и юга Сумской области движется на запад.

Группа "Шахедов" из Черниговской, Житомирской, Черкасской областей, курсом на запад.

"Шахеды" на севере Кировоградской области, юго-западное направление.

Из Днепропетровской области БПЛА летят на Запорожье.

В Ровенской области беспилотники держат западный курс.

В 6:18 воздушники обновили места пребывания беспилотников:

"Шахеды" из Черниговской области направляются в Киевскую область.

Группа "Шахедов" с севера Киевской области, курсом на Житомирскую область.

В Житомирской области "Шахед" курсом на юго-запад.

"Шахед" в Днепропетровской области курсом на север.

В 7:14 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" с востока и запада Черниговской области движутся курсом на Киевщину.