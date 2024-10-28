Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении "Шахедов" на Киевщину

Станислав Погорилов, Алена ИвашкивПонедельник, 28 октября 2024, 07:31
Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении Шахедов на Киевщину
фото: Getty Images

Воздушные силы сообщили о движении российских ударных беспилотников с востока и запада Черниговской области на Киевщину.

Источник: Воздушные силы

Детали: Сообщается о нескольких группах "Шахедов" на севере, юге и востоке Сумщины, которые направляются на юго-западное направления.

Реклама:

На Черниговщине беспилотники направляются курсом на Киевщину; на Киевщине курс на столицу; на Полтавщине курс на Черкасщину; на юге Харьковщины курсом на юг.

Также сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-востоке.

22.48 Несколько групп "шахедов" с юга Херсонщины на Николаевщину; несколько групп "шахедов" на севере и западе Сумщины курсом на запад; на Черниговщине курс на юго-запад; на Киевщине курс на северо-запад; несколько групп "шахедов" на Полтавщине курсом на Миргород; на севере Черкащины курсом на юго-запад; группа "шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей направляется на юг; "шахеды" на севере Днепропетровщины курсом на Кривой Рог.

РЕКЛАМА:

23.46 Новая группа "шахедов" с юга Херсонщины на Николаевщину; с Николаевщины на Кировоградщину; новая группа "шахедов" на севере Сумщины курсом на Черниговщину; на Черниговщине курс на Киевщину; группа "шахедов" на границе Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей, в районе Кременчугского водохранилища курсом на запад.

В 00:54 военные обновили движение российских беспилотников:

Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua
  • Полтавская область область, "Шахеды" в юго-западном направлении.
  • Кировоградская область, курсом на Черкасскую область и в западном направлении.
  • Группа "Шахедов" на Черниговщине продолжают курс на Киевщину.
  • в Житомирской области "Шахеды" движутся в юго-западном направлении.

В 2:20 Воздушные силы обновили движение беспилотников:

  • Новая группа "Шахедов" из Сумской области направляется на Черниговщину.
  • Группа "Шахедов" в Черниговской, Киевской, Житомирской и Полтавской областях курсом на запад.
  • На востоке Хмельницкой области беспилотники летят курсом на Староконстантинов.
  • на севере Кировоградщины - курсом на Черкасскую область.
  • на севере Херсонщины - курсом на юго-запад.

В 2:39 "Шахед" на границе Ровенской и Тернопольской областей, курс на запад.

В 3:25 военные сообщили о:

 
  • Группу "Шахедов" из Черниговской области, курсом на запад.
  • БпЛА в Киевской и Житомирской областях, курс западный.
  • БпЛА на севере Сумщины и Полтавщины движутся в юго-западном направлении.
  • БпЛА в Харьковской и Днепропетровской областях, курс на юг.
  • БпЛА на востоке Николаевской области, курс северо-западный.
  • БпЛА на севере Хмельницкой области, курсом на запад.

В 4:18 стало известно:

  • Новая группа "Шахедов" с севера и юга Сумской области движется на запад.
  • Группа "Шахедов" из Черниговской, Житомирской, Черкасской областей, курсом на запад.
  • "Шахеды" на севере Кировоградской области, юго-западное направление.
  • Из Днепропетровской области БПЛА летят на Запорожье.
  • В Ровенской области беспилотники держат западный курс.

В 6:18 воздушники обновили места пребывания беспилотников:

  • "Шахеды" из Черниговской области направляются в Киевскую область.
  • Группа "Шахедов" с севера Киевской области, курсом на Житомирскую область.
  • В Житомирской области "Шахед" курсом на юго-запад.
  • "Шахед" в Днепропетровской области курсом на север.

В 7:14 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" с востока и запада Черниговской области движутся курсом на Киевщину.

беспилотникиШахедУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия затягивает процесс передачи тела журналистки Рощиной Украине – нардеп

Кагарлыкское дело: Апелляционный суд подтвердил приговор экс-полицейским, которые изнасиловали женщину

документ (обновлено)Печерский суд удовлетворил иск Углавы к ЦПК и обязал Шабунина опровергнуть информацию

Радио Свобода: После вторжения РФ предложила Украине "мирное соглашение", которое напоминало требование капитуляции

В Молдове завершили подсчет голосов: победила действующий президент Санду

фотоВ ДТП погиб депутат Киевсовета

Все новости...
беспилотники
Губернатор Воронежской области заявил, что дроны атаковали и повредили 2 предприятия
В Киеве во второй раз объявляли тревогу из-за угрозы БпЛА
В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА
Последние новости
20:21
Путин поручил участнику войны в Украине руководить целой областью
20:00
Как распознать и повысить шансы на выздоровление: в Украине стартовал проект по борьбе с раком
19:57
Двое детей на Харьковщине пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета
19:56
футболЧеркасский ЛНЗ одержал волевую победу над луганской "Зарей" в чемпионате Украины
19:36
В «Резерв+» начали тестирование онлайн-отсрочек: кто получит первым
19:30
В Украине утвердили новые стандарты образования для подготовки специалистов по реабилитации
19:25
Глава МИД Германии в Киеве объявила 200 млн евро помощи Украине к зиме
19:24
"Тысячу Зеленского" можно будет получить не только в "Дії"
19:21
ИИ поможет Instagram ловить подростков, которые врут о своем возрасте
19:20
фотоВ Швеции археологи нашли необычную могилу женщины железного века
Все новости...
Реклама:
Реклама: