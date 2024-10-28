Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении "Шахедов" на Киевщину
Воздушные силы сообщили о движении российских ударных беспилотников с востока и запада Черниговской области на Киевщину.
Источник: Воздушные силы
Детали: Сообщается о нескольких группах "Шахедов" на севере, юге и востоке Сумщины, которые направляются на юго-западное направления.
На Черниговщине беспилотники направляются курсом на Киевщину; на Киевщине курс на столицу; на Полтавщине курс на Черкасщину; на юге Харьковщины курсом на юг.
Также сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-востоке.
22.48 Несколько групп "шахедов" с юга Херсонщины на Николаевщину; несколько групп "шахедов" на севере и западе Сумщины курсом на запад; на Черниговщине курс на юго-запад; на Киевщине курс на северо-запад; несколько групп "шахедов" на Полтавщине курсом на Миргород; на севере Черкащины курсом на юго-запад; группа "шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей направляется на юг; "шахеды" на севере Днепропетровщины курсом на Кривой Рог.
23.46 Новая группа "шахедов" с юга Херсонщины на Николаевщину; с Николаевщины на Кировоградщину; новая группа "шахедов" на севере Сумщины курсом на Черниговщину; на Черниговщине курс на Киевщину; группа "шахедов" на границе Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей, в районе Кременчугского водохранилища курсом на запад.
В 00:54 военные обновили движение российских беспилотников:
- Полтавская область область, "Шахеды" в юго-западном направлении.
- Кировоградская область, курсом на Черкасскую область и в западном направлении.
- Группа "Шахедов" на Черниговщине продолжают курс на Киевщину.
- в Житомирской области "Шахеды" движутся в юго-западном направлении.
В 2:20 Воздушные силы обновили движение беспилотников:
- Новая группа "Шахедов" из Сумской области направляется на Черниговщину.
- Группа "Шахедов" в Черниговской, Киевской, Житомирской и Полтавской областях курсом на запад.
- На востоке Хмельницкой области беспилотники летят курсом на Староконстантинов.
- на севере Кировоградщины - курсом на Черкасскую область.
- на севере Херсонщины - курсом на юго-запад.
В 2:39 "Шахед" на границе Ровенской и Тернопольской областей, курс на запад.
В 3:25 военные сообщили о:
- Группу "Шахедов" из Черниговской области, курсом на запад.
- БпЛА в Киевской и Житомирской областях, курс западный.
- БпЛА на севере Сумщины и Полтавщины движутся в юго-западном направлении.
- БпЛА в Харьковской и Днепропетровской областях, курс на юг.
- БпЛА на востоке Николаевской области, курс северо-западный.
- БпЛА на севере Хмельницкой области, курсом на запад.
В 4:18 стало известно:
- Новая группа "Шахедов" с севера и юга Сумской области движется на запад.
- Группа "Шахедов" из Черниговской, Житомирской, Черкасской областей, курсом на запад.
- "Шахеды" на севере Кировоградской области, юго-западное направление.
- Из Днепропетровской области БПЛА летят на Запорожье.
- В Ровенской области беспилотники держат западный курс.
В 6:18 воздушники обновили места пребывания беспилотников:
- "Шахеды" из Черниговской области направляются в Киевскую область.
- Группа "Шахедов" с севера Киевской области, курсом на Житомирскую область.
- В Житомирской области "Шахед" курсом на юго-запад.
- "Шахед" в Днепропетровской области курсом на север.
В 7:14 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" с востока и запада Черниговской области движутся курсом на Киевщину.