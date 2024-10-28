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Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух "Шахедів" на Київщину

Станіслав Погорілов, Олена ІвашківПонеділок, 28 жовтня 2024, 07:31
Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух Шахедів на Київщину
фото: Getty Images

Повітряні сили повідомили про рух російських ударниї безпілотників зі сходу та заходу Чернігівської області на Київщину.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Повідомляється про кілька груп "Шахедів" на півночі, півдні та сході Сумщини, які прямують на південний західний напрямки.

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На Чернігівщині  безпілотники прямують курсом на Київщину; на Київщині курс на столицю; на Полтавщині курс на Черкащину; на півдні Харківщини  курсом на південь.

Також зберігається активність ворожої тактичної авіації на північному сході.

22.48 Кілька груп "шахедів" з півдня Херсонщини  на Миколаївщину; кілька груп "шахедів" на півночі та заході Сумщини   курсом на захід; на Чернігівщині  курс на південний захід; на Київщині    курс на північний захід; кілька груп "шахедів" на Полтавщині  курсом на Миргород; на півночі Черкащини   курсом на південний захід; група "шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей  прямує на південь; "Шахеди" на півночі Дніпропетровщини  курсом на Кривий Ріг.

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23.46 Нова група "шахедів" з півдня Херсонщини  на Миколаївщину; з Миколаївщини  на Кіровоградщину; нова група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину; на Чернігівщині  курс на Київщину; група "шахедів" на межі Полтавської, Черкаської  та Кіровоградської областей, в районі Кременчуцького водосховища курсом на захід.

О 00:54 військові оновили рух російських безпілотників:

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua
  • Полтавська область область, "Шахеди" в південно-західному  напрямку.
  • Кіровоградська область, курсом на Черкащину та в західному напрямку.
  • Група "Шахедів" на Чернігівщині продовжують курс на Київщину.
  • у Житомирській області "Шахеди" рухаються в південно-західному напрямку.

О 2:20  Повітряні сили оновили рух безпілотників:

  • Нова група "Шахедів" з Сумської області прямує на Чернігівщину.
  • Група "Шахедів" в Чернігівській, Київській, Житомирській та Полтавській областях курсом на захід.
  • На сході Хмельниччини безпілотники летять курсом на Старокостянтинів.
  • на півночі Кіровоградщини - курсом на Черкащину.
  • на півночі Херсонщини - курсом на південний захід.

О 2:39 "Шахед" на межі Рівненщини та Тернопільщини, курс на захід.

О 3:25 військові повідомили про:

 
  • Групу "Шахедів" з Чернігівської області, курсом на захід.
  • БпЛА у Київській та Житомирській областях, курс західний.
  • БпЛА на півночі Сумщини та Полтавщини рухаються в південно-західному напрямку.
  • БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях, курс на південь.
  • БпЛА на сході Миколаївщини, курс північно-західний.
  • БпЛА на півночі Хмельницької області, курсом на захід.

О 4:18 стало відомо:

  • Нова група "Шахедів" з півночі та півдня Сумської області рухається на захід.
  • Група "Шахедів" з Чернігівської, Житомирської, Черкаської областей, курсом на захід.
  • "Шахеди" на півночі Кіровоградської області, південно-західний напрямок.
  • З Дніпропетровської області БПЛА летять на Запоріжжя.
  • У Рівненській області безпілотники тримають західний курс.

О 6:18 повітряники оновили місця перебування безпілотників:

  • "Шахеди" з Чернігівської області прямують на Київщину.
  • Група "Шахедів" з півночі Київської області, курсом на Житомирську область.
  • У Житомирській області "Шахед" курсом на південний захід.  
  • "Шахед" у Дніпропетровській області курсом на північ.

О 7:14 Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" зі сходу та заходу Чернігівської області рухаються курсом на Київщину.

безпілотникиШахедУкраїнавійна
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