Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух "Шахедів" на Київщину

Повітряні сили повідомили про рух російських ударниї безпілотників зі сходу та заходу Чернігівської області на Київщину.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Повідомляється про кілька груп "Шахедів" на півночі, півдні та сході Сумщини, які прямують на південний західний напрямки.

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На Чернігівщині безпілотники прямують курсом на Київщину; на Київщині курс на столицю; на Полтавщині курс на Черкащину; на півдні Харківщини курсом на південь.

Також зберігається активність ворожої тактичної авіації на північному сході.

22.48 Кілька груп "шахедів" з півдня Херсонщини на Миколаївщину; кілька груп "шахедів" на півночі та заході Сумщини курсом на захід; на Чернігівщині курс на південний захід; на Київщині курс на північний захід; кілька груп "шахедів" на Полтавщині курсом на Миргород; на півночі Черкащини курсом на південний захід; група "шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей прямує на південь; "Шахеди" на півночі Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.

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23.46 Нова група "шахедів" з півдня Херсонщини на Миколаївщину; з Миколаївщини на Кіровоградщину; нова група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину; на Чернігівщині курс на Київщину; група "шахедів" на межі Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей, в районі Кременчуцького водосховища курсом на захід.

О 00:54 військові оновили рух російських безпілотників:

Мапа alerts.in.ua

Полтавська область область, "Шахеди" в південно-західному напрямку.

Кіровоградська область, курсом на Черкащину та в західному напрямку.

Група "Шахедів" на Чернігівщині продовжують курс на Київщину.

у Житомирській області "Шахеди" рухаються в південно-західному напрямку.

О 2:20 Повітряні сили оновили рух безпілотників:

Нова група "Шахедів" з Сумської області прямує на Чернігівщину.

Група "Шахедів" в Чернігівській, Київській, Житомирській та Полтавській областях курсом на захід.

На сході Хмельниччини безпілотники летять курсом на Старокостянтинів.

на півночі Кіровоградщини - курсом на Черкащину.

на півночі Херсонщини - курсом на південний захід.

О 2:39 "Шахед" на межі Рівненщини та Тернопільщини, курс на захід.

О 3:25 військові повідомили про:

Групу "Шахедів" з Чернігівської області, курсом на захід.

БпЛА у Київській та Житомирській областях, курс західний.

БпЛА на півночі Сумщини та Полтавщини рухаються в південно-західному напрямку.

БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях, курс на південь.

БпЛА на сході Миколаївщини, курс північно-західний.

БпЛА на півночі Хмельницької області, курсом на захід.

О 4:18 стало відомо:

Нова група "Шахедів" з півночі та півдня Сумської області рухається на захід.

Група "Шахедів" з Чернігівської, Житомирської, Черкаської областей, курсом на захід.

"Шахеди" на півночі Кіровоградської області, південно-західний напрямок.

З Дніпропетровської області БПЛА летять на Запоріжжя.

У Рівненській області безпілотники тримають західний курс.

О 6:18 повітряники оновили місця перебування безпілотників:

"Шахеди" з Чернігівської області прямують на Київщину.

Група "Шахедів" з півночі Київської області, курсом на Житомирську область.

У Житомирській області "Шахед" курсом на південний захід.

"Шахед" у Дніпропетровській області курсом на північ.

О 7:14 Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" зі сходу та заходу Чернігівської області рухаються курсом на Київщину.