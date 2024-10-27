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Генштаб: Росіяни отримали жорстку відсіч біля Селидового та втратили майже 200 окупантів

Станіслав ПогоріловНеділя, 27 жовтня 2024, 23:04
Генштаб: Росіяни отримали жорстку відсіч біля Селидового та втратили майже 200 окупантів
Фото: Getty Images

Від початку доби на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Времівському напрямках. 

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: За даними військових, від початку доби ворог 27 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове, де отримав жорстку відсіч від захисників.

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Повідомляється, що на цьому напрямку росіяни зазнають значних втрат - за попередньою інформацією, за 27 жовтня Сили оборони знешкодили на цьому напрямку 189 окупантів, 80 з них - безповоротно.

Також було знищено один танк, три автомобілі та стільки ж артсистем, пошкоджено чотири бойових броньованих машини, одна з яких - бойова машина підтримки танків "Термінатор".

На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік Вовчанська. 

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На Куп’янському напрямку агресор протягом дня 20 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого. Сімнадцять атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються. 

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки. Досі точиться два боєзіткнення, решту - наші воїни зупинили. 

На Краматорському напрямку активність ворога з початку доби склала чотири бойових зіткнення. Штурмові дії відбувались поблизу Оріхово-Василівки та Предтечиного. 

На Торецькому напрямку наші війська відбивали п’ять атак противника поблизу Торецька, Щербинівки та Нью-Йорка. Всі атаки відбиті українськими воїнами. 

На Курахівському напрямку ворог 36 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки, де українські захисники відбили 32 атаки, чотири боєзіткнення тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбили п’ять атак противника поблизу Новоукраїнки та Богоявленки, ще три штурми тривають дотепер.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби було здійснено три невдалі штурми позицій українських воїнів.

Збройні силивійнаРосіяУкраїна
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