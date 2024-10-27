Генштаб: Россияне получили жесткий отпор возле Селидово и потеряли почти 200 оккупантов

С начала суток на фронте произошло 142 боевых столкновения. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

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Детали По данным военных, с начала суток враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово, где получил жесткий отпор от защитников.

Сообщается, что на этом направлении россияне несут значительные потери - по предварительной информации, за 27 октября Силы обороны обезвредили на этом направлении 189 оккупантов, 80 из них - безвозвратно.

Также был уничтожен один танк, три автомобиля и столько же артсистем, повреждены четыре боевых бронированных машины, одна из которых - боевая машина поддержки танков "Терминатор".

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На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении агрессор в течение дня 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Першотравневого и Вишневого. Семнадцать атак противника отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки. До сих пор идет два боестолкновения, остальные - наши воины остановили.

На Краматорском направлении активность врага с начала суток составила четыре боевых столкновения. Штурмовые действия происходили вблизи Орехово-Васильевки и Предтечино.

На Торецком направлении наши войска отражали пять атак противника вблизи Торецка, Щербиновки и Нью-Йорка. Все атаки отражены украинскими воинами.

На Кураховском направлении враг 36 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки, где украинские защитники отбили 32 атаки, четыре боестолкновения продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отбили пять атак противника вблизи Новоукраинки и Богоявленки, еще три штурма продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток было осуществлено три неудачных штурма позиций украинских воинов.