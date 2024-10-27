Губернатор Воронезької області заявив, що дрони атакували та пошкодили 2 підприємства

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив увечері 27 жовтня про атаку беспілотників, ППО начебто придушила близько 10 БпЛА, але пошкодження зафіксовані на двох промислових підприємствах.

Джерело: Гусєв у Telegram

Деталі: Спочатку російський губернатор повідомив, що БпЛА пошкодили "прибудову до господарського приміщення на промисловому підприємстві". У зв’язку з цим на місце події прибули оперативні служби.

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Згодом Гусєв заявив, що пошкодження були зафіксовані ще на одному промисловому підприємстві. "Там БПЛА, що впав, спричинив загоряння на одному з об'єктів. Оперативні служби перебувають на місці", - сказав він.

Губернатор не повідомив, про які об’єкти йде мова, у мережі пишуть про спиртовий завод, який може виробляти пальне для ракет.

За його словами, станом на зараз в області силами російської ППО та РЕБ збито та придушено близько 10 безпілотників, але загроза зберігається.

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Пізніше Гусєв заявив, що за попередніми даними, пожежа зачепила будівлю і одну ємність. Губернатор не уточнив про яке з двох підприємств йдеться і що це за ємність. Він також повідомив про одного постраждалого під час падіння дрона.