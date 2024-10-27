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Губернатор Воронежской области заявил, что дроны атаковали и повредили 2 предприятия

Станислав ПогориловВоскресенье, 27 октября 2024, 23:36
Губернатор Воронежской области заявил, что дроны атаковали и повредили 2 предприятия
Фото из открытых источников

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил вечером 27 октября об атаке беспилотников, ПВО якобы подавила около 10 БпЛА, но повреждения зафиксированы на двух промышленных предприятиях.

Источник: Гусев в Telegram

Детали: Сначала российский губернатор сообщил, что БПЛА повредили "пристройку к хозяйственному помещению на промышленном предприятии". В связи с этим на место происшествия прибыли оперативные службы.

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Впоследствии Гусев заявил, что повреждения были зафиксированы еще на одном промышленном предприятии. "Там упавший БПЛА вызвал возгорание на одном из объектов. Оперативные службы находятся на месте", - сказал он.

Губернатор не сообщил, о каких объектах идет речь, в сети пишут о спиртовом заводе, который может производить топливо для ракет.

По его словам, по состоянию на сейчас в области силами российской ПВО и РЭБ сбито и подавлено около 10 беспилотников, но угроза сохраняется.

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Позже Гусев заявил, что по предварительным данным, пожар задел здание и одну емкость. Губернатор не уточнил о каком из двух предприятий идет речь и что это за емкость. Он также сообщил об одном пострадавшем во время падения дрона.

Росcиябеспилотникивойна
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