Губернатор Воронежской области заявил, что дроны атаковали и повредили 2 предприятия

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил вечером 27 октября об атаке беспилотников, ПВО якобы подавила около 10 БпЛА, но повреждения зафиксированы на двух промышленных предприятиях.

Источник: Гусев в Telegram

Детали: Сначала российский губернатор сообщил, что БПЛА повредили "пристройку к хозяйственному помещению на промышленном предприятии". В связи с этим на место происшествия прибыли оперативные службы.

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Впоследствии Гусев заявил, что повреждения были зафиксированы еще на одном промышленном предприятии. "Там упавший БПЛА вызвал возгорание на одном из объектов. Оперативные службы находятся на месте", - сказал он.

Губернатор не сообщил, о каких объектах идет речь, в сети пишут о спиртовом заводе, который может производить топливо для ракет.

По его словам, по состоянию на сейчас в области силами российской ПВО и РЭБ сбито и подавлено около 10 беспилотников, но угроза сохраняется.

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Позже Гусев заявил, что по предварительным данным, пожар задел здание и одну емкость. Губернатор не уточнил о каком из двух предприятий идет речь и что это за емкость. Он также сообщил об одном пострадавшем во время падения дрона.