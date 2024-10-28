DeepState: Місто Гірник на Донеччині, з якого транслювали українське ТБ, окупували росіяни

27 жовтня ворог окупував місто Гірник Курахівської міської громади Покровського району Донецької області.

Джерело: DeepState

Деталі: Також зафіксовано просування окупантів в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки Донецької області.

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Довідково: Перед повномасштабним вторгенням російських військових у місті Гірник проживало більше 10 тисяч осіб.

У вересні 2018 року в місті Гірник побудували нову телевізійну вежу висотою 190 метрів. Ця вежа є найвищою за часів незалежності України. Вона була призначена для трансляції українських телепрограм на тимчасово окуповану територію Донецької області.