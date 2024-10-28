DeepState: Город Горняк в Донецкой области, из которого транслировали украинское ТВ, оккупировали россияне

27 октября враг оккупировал город Горняк Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Также зафиксировано продвижение оккупантов в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки Донецкой области.

Реклама:

Справочно: Перед полномасштабным вторжением российских военных в городе Горняк проживало более 10 тысяч человек.

В сентябре 2018 года в городе Горняк построили новую телевизионную башню высотой 190 метров. Эта башня является самой высокой за время независимости Украины. Она была предназначена для трансляции украинских телепрограмм на временно оккупированную территорию Донецкой области.