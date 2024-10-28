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У Криму цієї ночі лунали вибухи

Олена ІвашківПонеділок, 28 жовтня 2024, 06:16
У Криму цієї ночі лунали вибухи
фото ілюстраційне

У ніч на 28 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, окупаційна влада повідомляла про ракетну небезпеку.

Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, Telegram-канал "Кримській вітер"

Деталі: Також оголошували повітряну тривогу у Севастополі.

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У Джанкої та районі було чути до 20 вибухів, у Сімферопольському та Червоногвардійському районі, у селищі Гвардійське та Сімферополі (район аеропорту) - до 8 вибухів.

Місцеві мешканці повідомили, що перший вибух у Гвардійському "був дуже сильним".

Зазначається, що і в Джанкої, і в Сімферополі, і в Гвардійському є аеродроми окупантів.

Кримвибух
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