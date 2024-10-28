В Крыму этой ночью раздались взрывы

В ночь на 28 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, оккупационные власти сообщали о ракетной опасности.

Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, Telegram-канал "Крымский ветер"

Детали: Также объявляли воздушную тревогу в Севастополе.

Реклама:

В Джанкое и районе было слышно до 20 взрывов, в Симферопольском и Красногвардейском районе, в поселке Гвардейское и Симферополе (район аэропорта) - до 8 взрывов.

Местные жители сообщили, что первый взрыв в Гвардейском "был очень сильным".

Отмечается, что и в Джанкое, и в Симферополе, и в Гвардейском есть аэродромы оккупантов.