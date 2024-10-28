За добу окупанти завдали 378 ударів по Запорізькій області, троє людей поранені
Впродовж доби окупанти завдали 378 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, внаслідок атак постраждали двоє чоловіків та жінка, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "Жінка та двоє чоловіків поранені внаслідок російських атак по Запорізькому та Пологівському районах. Впродовж доби окупанти завдали 378 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному та Новодарівці".
Деталі: 264 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Солодке та Зелений Гай.
Обстрілом з РСЗВ ворог накрив Малу Токмачку.
106 артобстрілів загарбники завдали по території Біленького, Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Новодарівки.
Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.