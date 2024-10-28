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За добу окупанти завдали 378 ударів по Запорізькій області, троє людей поранені

Анастасія ПроцПонеділок, 28 жовтня 2024, 07:20
За добу окупанти завдали 378 ударів по Запорізькій області, троє людей поранені
ФОТО: ЗАПОРІЗЬКА ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 378 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, внаслідок атак постраждали двоє чоловіків та жінка, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Жінка та двоє чоловіків поранені внаслідок російських атак по Запорізькому та Пологівському районах. Впродовж доби окупанти завдали 378 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному та Новодарівці".

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 Деталі: 264 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Солодке та  Зелений Гай.

Обстрілом з РСЗВ ворог накрив Малу Токмачку.

106 артобстрілів загарбники завдали по території Біленького, Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Новодарівки. 

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Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Запоріжжя
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