За сутки оккупанты нанесли 378 ударов по Запорожской области, три человека ранены

В течение суток оккупанты нанесли 378 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области, в результате атак пострадали двое мужчин и женщина, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Женщина и двое мужчин ранены в результате российских атак по Запорожскому и Пологовскому районам. В течение суток оккупанты нанесли 378 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ совершили 7 авиационных ударов по Гуляйполю, Малой Токмачке, Роботино и Новодаровке".

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Детали: 264 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новодаровку, Сладкое и Зеленый Гай.

Обстрелом из РСЗО враг накрыл Малую Токмачку.

106 артобстрелов захватчики нанесли по территории Беленького, Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Новодаровки.

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Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.