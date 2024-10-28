За сутки оккупанты нанесли 378 ударов по Запорожской области, три человека ранены
В течение суток оккупанты нанесли 378 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области, в результате атак пострадали двое мужчин и женщина, повреждены жилые дома и инфраструктура.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Женщина и двое мужчин ранены в результате российских атак по Запорожскому и Пологовскому районам. В течение суток оккупанты нанесли 378 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ совершили 7 авиационных ударов по Гуляйполю, Малой Токмачке, Роботино и Новодаровке".
Детали: 264 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новодаровку, Сладкое и Зеленый Гай.
Обстрелом из РСЗО враг накрыл Малую Токмачку.
106 артобстрелов захватчики нанесли по территории Беленького, Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Новодаровки.
Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.