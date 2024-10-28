Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сутки оккупанты нанесли 378 ударов по Запорожской области, три человека ранены

Анастасия ПроцПонедельник, 28 октября 2024, 07:20
За сутки оккупанты нанесли 378 ударов по Запорожской области, три человека ранены
ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

В течение суток оккупанты нанесли 378 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области, в результате атак пострадали двое мужчин и женщина, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Женщина и двое мужчин ранены в результате российских атак по Запорожскому и Пологовскому районам. В течение суток оккупанты нанесли 378 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ совершили 7 авиационных ударов по Гуляйполю, Малой Токмачке, Роботино и Новодаровке".

Реклама:

Детали: 264 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новодаровку, Сладкое и Зеленый Гай.

Обстрелом из РСЗО враг накрыл Малую Токмачку.

106 артобстрелов захватчики нанесли по территории Беленького, Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Новодаровки.

РЕКЛАМА:

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Запорожье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нетаньяху уволил министра обороны, говорит – исчезло доверие

Трамп заявил, что готов признать поражение, "если это будут честные выборы"

Около трети ядерного арсенала России находится в зоне досягаемости украинских дронов и ракет – СМИ 

Кабмин запретил отключать электроэнергию мобильным операторам и военным

Министры G7 обеспокоены использованием войск КНДР Россией и "работают над ответом"

В КНУ Шевченко запретили использовать Telegram: такое решение приняли и другие вузы

Все новости...
Запорожье
Силы обороны юга: РФ увеличила дальность УАБов, которыми обстреливает Запорожье
В Запорожье и области зимой света может не быть вообще – глава ОГА
До 20 возросло количество пострадавших от российского ракетного удара по Запорожью
Последние новости
00:27
Трамп заявил о "массовых фальсификациях" на выборах в Фильдельфии
00:14
обновляетсяРоссийские войска снова запустили ударные дроны: летят с нескольких направлений
23:56
ФутболПопов восстановился после травмы и сможет помочь "Динамо" в матче против "Ференцвароша"
23:56
фотоВ Сербии вспыхнули антиправительственные протесты после смертельной аварии на вокзале
23:47
Российские войска 57 раз обстреляли Сумскую область, ранили человека
23:40
Новости экономики 5 ноября: сколько можно хранить дров без угрозы, многомиллионные активы МСЭК
23:34
Сикорский призвал украинское правительство разблокировать эксгумацию жертв Волынской трагедии
23:17
На фронте произошло 131 боевое столкновение – Генштаб
23:06
В США полиция задержала мужчину, который пытался зайти в здание Капитолия с факелом
22:57
Минфин разместил облигаций на 21 миллиард: какая доходность
Все новости...
Реклама:
Реклама: