Парламентські вибори в Литві: Соціал-демократи утримують лідерство

За результатами другого туру парламентських виборів 27 жовтня, литовська Соціал-демократична партія отримала лідерство і найбільшу кількість місць у наступному складі Сейму.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: За даними Головної виборчої комісії, за підсумками двох турів соціал-демократи отримали 52 мандати.

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Керівна партія "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" на чолі з прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте знаходиться на другому місці з 28 мандатами.

Партія "Зоря Німану" на чолі з Ремігіюсом Жемайтайтісом здобула 14 мандатів.

Ліберальний рух буде представлений у Сеймі 12 депутатами, а Союз фермерів і зелених – 8. Ще сім мандатів здобули представники інших політичних сил.

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Явка у другому турі становила 41,31%, що значно нижче, ніж у першому турі (52%).

Лідер консерваторів і чинний глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс привітав соціал-демократів з перемогою.

"Сильний виступ. Моє побажання їм – сформувати відповідальний уряд, з відповідальним підходом", – сказав він журналістам у неділю ввечері.

Примітно, що сам він програв в окрузі у Каунасі, де мандат здобув представник Ліберального руху Симонас Кайріс. Однак Ландсбергіс забезпечив собі місце у Сеймі за партійним списком.

Нагадаємо:

13 жовтня у Литві проходив перший тур голосування на парламентських виборах. За його підсумками також лідирувала опозиційна Соціал-демократична партія.

Читайте детальніше про події у матеріалі: Проукраїнська коаліція програє, але не здається: що показали вибори у Литві.