Парламентские выборы в Литве: Социал-демократы удерживают лидерство
По результатам второго тура парламентских выборов 27 октября, литовская Социал-демократическая партия получила лидерство и наибольшее количество мест в следующем составе Сейма.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT
Детали: По данным Главной избирательной комиссии, по итогам двух туров социал-демократы получили 52 мандата.
Правящая партия "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните находится на втором месте с 28 мандатами.
Партия "Заря Немана" во главе с Ремигиюсом Жемайтайтисом получила 14 мандатов.
Либеральное движение будет представлено в Сейме 12 депутатами, а Союз фермеров и зеленых – 8. Еще семь мандатов получили представители других политических сил.
Явка во втором туре составила 41,31%, что значительно ниже, чем в первом туре (52%).
Лидер консерваторов и действующий глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис поздравил социал-демократов с победой.
"Сильное выступление. Мое пожелание им – сформировать ответственное правительство, с ответственным подходом", – сказал он журналистам в воскресенье вечером.
Примечательно, что сам он проиграл в округе в Каунасе, где мандат получил представитель Либерального движения Симонас Кайрис. Однако Ландсбергис обеспечил себе место в Сейме по партийному списку.
Напомним:
- 13 октября в Литве проходил первый тур голосования на парламентских выборах. По его итогам также лидировала оппозиционная Социал-демократическая партия.
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