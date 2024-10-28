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Парламентские выборы в Литве: Социал-демократы удерживают лидерство

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 28 октября 2024, 07:47
Парламентские выборы в Литве: Социал-демократы удерживают лидерство
Иллюстративное фото: Getty Images

По результатам второго тура парламентских выборов 27 октября, литовская Социал-демократическая партия получила лидерство и наибольшее количество мест в следующем составе Сейма.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: По данным Главной избирательной комиссии, по итогам двух туров социал-демократы получили 52 мандата.

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Правящая партия "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните находится на втором месте с 28 мандатами.

Партия "Заря Немана" во главе с Ремигиюсом Жемайтайтисом получила 14 мандатов.

Либеральное движение будет представлено в Сейме 12 депутатами, а Союз фермеров и зеленых – 8. Еще семь мандатов получили представители других политических сил.

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Явка во втором туре составила 41,31%, что значительно ниже, чем в первом туре (52%).

Лидер консерваторов и действующий глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис поздравил социал-демократов с победой.

"Сильное выступление. Мое пожелание им – сформировать ответственное правительство, с ответственным подходом", – сказал он журналистам в воскресенье вечером.

Примечательно, что сам он проиграл в округе в Каунасе, где мандат получил представитель Либерального движения Симонас Кайрис. Однако Ландсбергис обеспечил себе место в Сейме по партийному списку.

Напомним:

Читайте подробнее о событиях в материале: Проукраинская коалиция проигрывает, но не сдается: что показали выборы в Литве.

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