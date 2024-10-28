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Зеленський: Росія втратила у війні вже 650 тисяч убитими і пораненими

Олександр ШумілінПонеділок, 28 жовтня 2024, 11:30
Зеленський: Росія втратила у війні вже 650 тисяч убитими і пораненими
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати Росії на війні становлять близько 650 тисяч осіб пораненими та вбитими.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Зеленського в інтерв'ю для The Times of India

Пряма мова: "Росія сама вбила дуже багатьох росіян. Дуже багато мобілізованих російських солдатів було вбито із самої ж російської армії через те, що вони боялися йти вперед, наступати, гинути під кулями або бути пораненими.

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Вони тікали назад і там їх убивала їхня ж армія... Вони (РФ – ред.) не рахують кількості. Ви знаєте, що вже жертв у них близько 650 тисяч. Убитих і поранених".

Деталі: Зеленський розповів, що Росія не забирає з поля бою своїх убитих бійців. Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський повідомив, що на сході України РФ "продавлює" через м'ясорубку, використовуючи своїх солдатів, як м'ясо, і "закидає нас своїми трупами".

Крім цього, президент зазначив, що після Курської операції українські сили побачили, що РФ продовжує бити навіть по своїй території та вбивати своїх цивільних, які залишилися на території Курської області.

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Передісторія:

  • Український Генштаб 28 жовтня повідомив, що Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 680 російських окупантів, спалили 7 танків, 51 артилерійську систему та 40 ББМ. Всього за даними Генштабу російська втратила більше 690 тисяч особового складу.

ЗеленськийРосіявійна
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