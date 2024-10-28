Зеленский: Россия потеряла в войне уже 650 тысяч убитыми и ранеными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери России на войне составляют около 650 тысяч человек ранеными и убитыми.
Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует Зеленского в интервью для The Times of India
Прямая речь: "Россия сама убила очень многих россиян. Очень много мобилизованных российских солдат было убито из самой же российской армии из-за того, что они боялись идти вперед, наступать, погибать под пулями или быть ранеными.
Они бежали назад и там их убивала их же армия... Они (РФ - ред.) не считают количества. Вы знаете, что уже жертв у них около 650 тысяч. Убитых и раненых".
Детали: Зеленский рассказал, что Россия не забирает с поля боя своих убитых бойцов. Говоря о ситуации на фронте, Зеленский сообщил, что на востоке Украины РФ "продавливает" через мясорубку, используя своих солдат, как мясо, и "забрасывает нас своими трупами".
Кроме этого, президент отметил, что после Курской операции украинские силы увидели, что РФ продолжает бить даже по своей территории и убивать своих гражданских, которые остались на территории Курской области.
Предыстория:
- Украинский Генштаб 28 октября сообщил, что Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 680 российских оккупантов, сожгли 7 танков, 51 артиллерийскую систему и 40 ББМ. Всего по данным Генштаба российская потеряла более 690 тысяч личного состава.