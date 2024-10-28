Зеленський пропонує продовжити мобілізацію і воєнний стан до лютого 2025 року

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію до 7 лютого 2025 року.

Джерело: проєкт законів №12151 та 12152

Деталі: 28 жовтня на сайті парламенту з'явилися 2 проєкти закону за поданням Зеленського. Президент пропонує продовжити дію мобілізації та воєнний стан на 90 діб.

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Зокрема, проєктом №12151 пропонується затвердити указ президента про продовження воєнного стану з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Проєктом №12152 пропонується затвердити указ про продовження загальної мобілізації.

За поданням президента Рада з лютого 2022 року продовжує дію воєнного стану і загальної мобілізації в країні. Таким чином, воєнний стан та мобілізація триватимуть в Україні майже 3 роки після вторгнення РФ.