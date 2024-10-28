Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський пропонує продовжити мобілізацію і воєнний стан до лютого 2025 року

Альона Мазуренко Понеділок, 28 жовтня 2024, 12:39
Зеленський пропонує продовжити мобілізацію і воєнний стан до лютого 2025 року
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію до 7 лютого 2025 року.

Джерело: проєкт законів №12151 та 12152

Деталі: 28 жовтня на сайті парламенту з'явилися 2 проєкти закону за поданням Зеленського. Президент пропонує продовжити дію мобілізації та воєнний стан на 90 діб.

Реклама:

Зокрема, проєктом №12151 пропонується затвердити указ президента про продовження воєнного стану з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Проєктом №12152 пропонується затвердити указ про продовження загальної мобілізації.

За поданням президента Рада з лютого 2022 року продовжує дію воєнного стану і загальної мобілізації в країні. Таким чином, воєнний стан та мобілізація триватимуть в Україні майже 3 роки після вторгнення РФ.

Воєнний станмобілізаціяЗеленськийВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Трамп заявив, що готовий визнати поразку, "якщо це будуть чесні вибори"

Близько третини ядерного арсеналу Росії перебуває у зоні досяжності українських дронів та ракет – ЗМІ

Кабмін заборонив відключати електроенергію мобільним операторам і військовим

Міністри G7 стурбовані використанням військ КНДР Росією і "працюють над відповіддю"

У КНУ Шевченка заборонили використовувати Telegram: таке рішення ухвалили й інші виші

Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники

Усі новини...
Воєнний стан
Шмигаль просить Міноборони пояснити ТЦК, що забирати водіїв автобусів з рейсів – неприпустимо
Зеленський в черговий раз продовжив воєнний стан і мобілізацію
Кількість відмов на кордоні через відсутність військового документа значно зменшилася – ДПСУ
Останні новини
23:06
У США поліція затримала чоловіка, який намагався зайти в будівлю Капітолію з факелом
22:57
Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд: яка дохідність
22:45
6 книг авторів Розстріляного відродження, які треба читати сьогодні: добірка
22:45
Держава витрачає 200 тисяч гривень на підготовку одного солдата-стрільця
22:39
ЗМІ: Ілон Маск проведе ніч виборів у США із Трампом
22:33
Зеленський анонсував "заміни й призначення" послів
22:32
Як працює система запису до лікарів в Україні та чому вона може давати збій: пояснюємо
22:17
Китайський бізнесмен купує приватного видобувача бурштину з України – ЗМІ
22:01
В усіх навчальних центрах України збільшили тривалість військової підготовки
21:54
футболНеймар отримав травму в другому матчі після повернення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: