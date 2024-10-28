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Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение до февраля 2025 года

Алена МазуренкоПонедельник, 28 октября 2024, 12:39
Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение до февраля 2025 года
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

Источник: проект законов №12151 и 12152

Детали: 28 октября на сайте парламента появились 2 проекта закона по представлению Зеленского. Президент предлагает продлить действие мобилизации и военное положение на 90 суток.

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В частности, проектом №12151 предлагается утвердить указ президента о продлении военного положения с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

Проектом №12152 предлагается утвердить указ о продлении всеобщей мобилизации.

По представлению президента Рада с февраля 2022 года продлевает действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Таким образом, военное положение и мобилизация продлятся в Украине почти 3 года после вторжения РФ.

Военное положениемобилизацияЗеленскийВерховная Рада
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