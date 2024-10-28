У вівторок в Україні переважно без опадів, температура вдень триматиметься вище 10°

У вівторок і в середу 29 і 30 жовтня очікуються невеликі дощі на заході України, на решті території країни без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 29 жовтня в західних, східних областях і в Приазов'ї вночі та вранці туман. Температура 2-7° тепла, у південній частині 6-11°; вдень 9-14°, у Закарпатській, Одеській областях та в Криму до 18°.

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У Києві у вівторок температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень у Києві найвищу температуру 29 жовтня було зафіксовано 2013 року на позначці 22,4° тепла, найнижчу – на позначці 10,3° морозу 1920 року.

30 жовтня температура вночі в західних областях і в Криму 4-9°, на решті території 0-5° тепла. Удень 8-13°, у Криму, на Закарпатті, півдні Одеської області 11-16°.

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У Києві в середу температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°.