Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У вівторок в Україні переважно без опадів, температура вдень триматиметься вище 10°

Олександр ШумілінПонеділок, 28 жовтня 2024, 12:55
У вівторок в Україні переважно без опадів, температура вдень триматиметься вище 10°
Фото: Український гідрометеорологічний центр

У вівторок і в середу 29 і 30 жовтня очікуються невеликі дощі на заході України, на решті території країни без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 29 жовтня в західних, східних областях і в Приазов'ї вночі та вранці туман. Температура 2-7° тепла, у південній частині 6-11°; вдень 9-14°, у Закарпатській, Одеській областях та в Криму до 18°.

Реклама:

У Києві у вівторок температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень у Києві найвищу температуру 29 жовтня було зафіксовано 2013 року на позначці 22,4° тепла, найнижчу – на позначці 10,3° морозу 1920 року.

30 жовтня температура вночі в західних областях і в Криму 4-9°, на решті території 0-5° тепла. Удень 8-13°, у Криму, на Закарпатті, півдні Одеської області 11-16°.

РЕКЛАМА:

У Києві в середу температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°.

Українапогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У США закрилися дільниці у більшості штатів: стали відомі перші результати виборів

оновлюєтьсяРосійські війська знову запустили ударні дрони: летять з кількох напрямків

Нетаньяху звільнив міністра оборони, каже – зникла довіра

Трамп заявив, що готовий визнати поразку, "якщо це будуть чесні вибори"

Кабмін заборонив відключати електроенергію мобільним операторам і військовим

Міністри G7 стурбовані використанням військ КНДР Росією і "працюють над відповіддю"

Усі новини...
Україна
Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух "Шахедів" на Київщину
Дослідниця Мар'яна Буджерин: Було би дуже дивно, якби Україна зберегла можливості для швидкого відновлення ядерної програми
Генштаб: Росіяни отримали жорстку відсіч біля Селидового та втратили майже 200 окупантів
Останні новини
06:07
NYT оцінює ймовірність перемоги Трампа на виборах у 88%
06:02
футбол"Шахтар" – "Янг Бойз": де дивитися матч Ліги чемпіонів
05:14
У Флориді провалився референдум за дозвіл вживати марихуану
04:53
Республіканці вибороли ще одну посаду у Сенаті
04:38
У США закрилися дільниці у більшості штатів: стали відомі перші результати виборів
04:08
На Київщині ППО працювала по безпілотниках
03:58
БоксДюбуа озвучив власні плани на найближче майбутнє
03:35
Росія запустила на орбіту два іранські супутники
02:24
За даними екзит-полу, у чотирьох хитких штатах перемагає Гарріс
01:56
144 млн за 4 роки: фіналіст бейсбольної Світової серії збереже основного пітчера
Усі новини...
Реклама:
Реклама: