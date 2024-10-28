Во вторник в Украине преимущественно без осадков, температура днем будет держаться выше 10°

Во вторник и в среду 29 и 30 октября ожидаются небольшие дожди на западе Украины, на остальной территории страны без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 29 октября в западных, восточных областях и в Приазовье ночью и утром туман. Температура 2-7° тепла, в южной части 6-11°; днем 9-14°, в Закарпатской, Одесской областях и в Крыму до 18°.

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В Киеве во вторник температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, за все время метеорологических наблюдений в Киеве самая высокая температура 29 октября была зафиксирована в 2013 году на отметке 22,4° тепла, самая низкая - на отметке 10,3° мороза в 1920 году.

30 октября температура ночью в западных областях и в Крыму 4-9°, на остальной территории 0-5° тепла. Днем 8-13°, в Крыму, на Закарпатье, юге Одесской области 11-16°.

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В Киеве в среду температура ночью 2-4° тепла, днем 10-12°.