"Мільйон доларів і елітний автопарк": у справі Голосіївського ТЦК суд обрав запобіжні заходи

Суд у Києві обрав запобіжні заходи шістьом фігурантам справи про надання допомоги в ухиленні від мобілізації військовозобов'язаним, серед підозрюваних – троє працівників Голосіївського РТЦК та СП.

Джерело: радниця з питань комунікацій Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян у телеефірі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "(У справі стосовно Голосіївського районного ТЦК) як троє працівників ТЦК, так і троє цивільних отримали у суді різні "запобіжки". Один підозрюваний отримав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Усі інші - утримання під вартою з альтернативою внесення застави від майже 250 тисяч гривень до 6 мільйонів гривень".

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Деталі: Сапьян додала, що наразі жоден із фігурантів наразі заставу не вніс, вони перебувають під вартою.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.

Що передувало: Державне бюро розслідувань затримало трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних (серед них - ексголова військово-лікарської комісії), які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. Під час обшуків у них виявили 1,2 млн доларів готівкою та елітний автопарк.

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Правоохоронці підозрюють, що в результаті цієї незаконної схеми від мобілізації могли ухилитись більше тисячі військовозобов'язаних чоловіків.