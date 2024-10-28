"Миллион долларов и элитный автопарк": по делу Голосеевского ТЦК суд избрал меры пресечения

Суд в Киеве избрал меры пресечения шести фигурантам дела об оказании помощи в уклонении от мобилизации военнообязанным, среди подозреваемых - трое работников Голосеевского РТЦК и СП.

Источник: советник по вопросам коммуникаций Госбюро расследований Татьяна Сапьян в телеэфире, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "(В деле в отношении Голосеевского районного ТЦК) как трое работников ТЦК, так и трое гражданских получили в суде различные меры пресечения. Один подозреваемый получил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Все остальные - содержание под стражей с альтернативой внесения залога от почти 250 тысяч гривен до 6 миллионов гривен".

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Детали: Сапьян добавила, что пока ни один из фигурантов пока залог не внес, они находятся под стражей.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается.

Что предшествовало: Государственное бюро расследований задержало трех должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП города Киева и трех гражданских (среди них - экс-глава военно-врачебной комиссии), которые организовали схему незаконного уклонения от мобилизации военнообязанными. Во время обысков у них обнаружили 1,2 млн долларов наличными и элитный автопарк.

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Правоохранители подозревают, что в результате этой незаконной схемы от мобилизации могли уклониться более тысячи военнообязанных мужчин.