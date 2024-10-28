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Зеленський вперше прибув до Ісландії: братиме участь у саміті нордичних лідерів

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 28 жовтня 2024, 15:49
Зеленський вперше прибув до Ісландії: братиме участь у саміті нордичних лідерів
фото ОП

Президент Володимир Зеленський 28 жовтня уперше прибув до Ісландії з робочим візитом.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на X (Twitter) глави держави

Деталі: Зеленський підтвердив, що візьме участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа, проведе двосторонні переговори з учасниками саміту: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції, – а також зустрінеться з ісландською президенткою і парламентарями.

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"Говоритимемо про підтримку "плану перемоги" та про питання, у яких наша співпраця може бути найбільш результативною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів", – перелічив глава держави.

Він також подякував країнам Північної Європи за підтримку і відзначив ефективність багатостороннього формату співпраці з ними.

Загалом у саміті нордичних лідерів візьмуть участь майже 90 людей – прем’єр-міністри, міністри закордонних справ та члени парламенту, а також запрошені гості.

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Що передувало: Нещодавно стало відомо, що Україна запропонувала північноєвропейським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада". В межах ініціативи кожній країні Північної Європи пропонують підготувати та озброїти по українському батальйону. 

Читайте також детально про допомогу Північної Європи Україні - Союзник України, що виграв від війни: чому Норвегія допомагає ЗСУ багато, але недостатньо

ЗеленськийІсландія
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