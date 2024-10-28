Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский впервые прибыл в Исландию: будет участвовать в саммите нордических лидеров

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПонедельник, 28 октября 2024, 15:49
Зеленский впервые прибыл в Исландию: будет участвовать в саммите нордических лидеров
фото ОП

Президент Владимир Зеленский 28 октября впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на X (Twitter) главы государства

Детали: Зеленский подтвердил, что примет участие в четвертом саммите Украина - Северная Европа, проведет двусторонние переговоры с участниками саммита: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, - а также встретится с исландским президентом и парламентариями.

Реклама:

"Будем говорить о поддержке "плана победы" и о вопросах, в которых наше сотрудничество может быть наиболее результативным: финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов", - перечислил глава государства.

Он также поблагодарил страны Северной Европы за поддержку и отметил эффективность многостороннего формата сотрудничества с ними.

Всего в саммите нордических лидеров примут участие почти 90 человек – премьер-министры, министры иностранных дел и члены парламента, а также приглашенные гости.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Недавно стало известно, что Украина предложила североевропейским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада". В рамках инициативы каждой стране Северной Европы предлагают подготовить и вооружить по украинскому батальону.

Читайте также подробно о помощи Северной Европы Украине – Союзник Украины, выигравший от войны: почему Норвегия помогает ВСУ много, но недостаточно

ЗеленскийИсландия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Контроль над Сенатом США перейдет к республиканцам

Виктория Спарц побеждает на выборах в Конгресс США

NYT оценивает вероятность победы Трампа на выборах в 88%

Партия Трампа стала ближе к контролю над Сенатом США

В США закрылись участки в большинстве штатов: стали известны первые результаты выборов

Россия запустила на орбиту два иранских спутника

Все новости...
Зеленский
Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение до февраля 2025 года
Зеленский: Результат от МУС чувствуем – Путин не путешествует в большинство стран мира
В Офисе президента еще ищут замену Костину: найти "незашкваренного" проблематично – источники
Последние новости
08:39
Россияне атаковали энергетику на Николаевщине: люди без света – ОВА
08:29
Трамп побеждает во втором "шатком" штате – Джорджии
08:22
Контроль над Сенатом США перейдет к республиканцам
08:17
На фронте 140 боевых столкновений: более половины атак россиян ВСУ отбили на 2-х направлениях
08:14
ФутболЛунин пропустил три гола от "Милана", но стал одним из лучших игроков "Реала" в матче Лиги чемпионов
08:11
Politico: Результаты Трампа уже лучше, чем на то же время в 2020 году
08:05
ВСУ за сутки отминусовали 1 250 оккупантов
07:51
Россияне атаковали Украину 63 ударными БпЛА и 2 ракетами: 38 дронов сбили
07:45
Из-за программного сбоя в одном из округов Пенсильвании подсчет голосов происходит вручную
07:36
инфографикаТрамп имеет небольшое преимущество, но Харрис еще имеет шансы на победу – WP
Все новости...
Реклама:
Реклама: