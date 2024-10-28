Зеленский впервые прибыл в Исландию: будет участвовать в саммите нордических лидеров

Президент Владимир Зеленский 28 октября впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на X (Twitter) главы государства

Детали: Зеленский подтвердил, что примет участие в четвертом саммите Украина - Северная Европа, проведет двусторонние переговоры с участниками саммита: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, - а также встретится с исландским президентом и парламентариями.

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"Будем говорить о поддержке "плана победы" и о вопросах, в которых наше сотрудничество может быть наиболее результативным: финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов", - перечислил глава государства.

Он также поблагодарил страны Северной Европы за поддержку и отметил эффективность многостороннего формата сотрудничества с ними.

Всего в саммите нордических лидеров примут участие почти 90 человек – премьер-министры, министры иностранных дел и члены парламента, а также приглашенные гости.

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Что предшествовало: Недавно стало известно, что Украина предложила североевропейским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада". В рамках инициативы каждой стране Северной Европы предлагают подготовить и вооружить по украинскому батальону.

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