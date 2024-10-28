У кількох областях повідомляли про загрозу застосування ударних безпілотників

Увечері 28 жовтня російська армія вкотре запускала на територію України ударні БпЛА.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 18:48 повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Сумської області.

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О 19:03 стало відомо, що безпілотники рухаються із Сумщини у напрямку Полтавщини.

О 19:18 про загрозу повідомили і для Харківщини.

О 19:46 повідомили про відбій загрози ударних БпЛА.

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Що передувало:

В ніч на 28 жовтня Росія атакувала Україну 100 дронами: протиповітряна оборона знищила 66 ударних безпілотників ворога, ще 24 локаційно втрачено, 4 дрони повернулися в РФ і Білорусь.