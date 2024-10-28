У кількох областях повідомляли про загрозу застосування ударних безпілотників
Понеділок, 28 жовтня 2024, 19:22
Увечері 28 жовтня російська армія вкотре запускала на територію України ударні БпЛА.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: О 18:48 повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Сумської області.
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О 19:03 стало відомо, що безпілотники рухаються із Сумщини у напрямку Полтавщини.
О 19:18 про загрозу повідомили і для Харківщини.
О 19:46 повідомили про відбій загрози ударних БпЛА.
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Що передувало:
В ніч на 28 жовтня Росія атакувала Україну 100 дронами: протиповітряна оборона знищила 66 ударних безпілотників ворога, ще 24 локаційно втрачено, 4 дрони повернулися в РФ і Білорусь.