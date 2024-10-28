В нескольких областях сообщали об угрозе применения ударных беспилотников

Вечером 28 октября российская армия в очередной раз запускала на территорию Украины ударные БпЛА.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 18:48 сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА для Сумской области.

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В 19:03 стало известно, что беспилотники движутся с Сумщины в направлении Полтавщины.

В 19:18 об угрозе сообщили и для Харьковской области.

В 19:46 сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА.

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Что предшествовало:

В ночь на 28 октября Россия атаковала Украину 100 дронами: противовоздушная оборона уничтожила 66 ударных беспилотников врага, еще 24 локально потеряно, 4 дрона вернулись в РФ и Беларусь.