Байден відреагував на перекидання військових КНДР до Росії

Президент США Джо Байден відреагував на підтверджені Пентагоном та НАТО повідомлення про відправлення військових КНДР до Росії, звідки вони можуть вирушити для участі у війні проти України.

Джерело: Байден журналістам у Нью-Каслі, штат Делавер, після голосування на президентських виборах, передає "Європейська правда"

Деталі: На питання про те, як президент США оцінює присутність північнокорейських військ у Росії, він сказав: "Це дуже небезпечно, дуже небезпечно".

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Байден також згадав повідомлення ЗМІ про те, що опонент Камали Гарріс Дональд Трамп нібито говорив із Владіміром Путіним після того, як пішов з Білого дому.

Передісторія: