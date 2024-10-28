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Байден відреагував на перекидання військових КНДР до Росії

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловПонеділок, 28 жовтня 2024, 19:42
Байден відреагував на перекидання військових КНДР до Росії
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден відреагував на підтверджені Пентагоном та НАТО повідомлення про відправлення військових КНДР до Росії, звідки вони можуть вирушити для участі у війні проти України.

Джерело: Байден журналістам у Нью-Каслі, штат Делавер, після голосування на президентських виборах, передає "Європейська правда"

Деталі: На питання про те, як президент США оцінює присутність північнокорейських військ у Росії, він сказав: "Це дуже небезпечно, дуже небезпечно".

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Байден також згадав повідомлення ЗМІ про те, що опонент Камали Гарріс Дональд Трамп нібито говорив із Владіміром Путіним після того, як пішов з Білого дому.

Передісторія

БайденКНДРРосіяУкраїна
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