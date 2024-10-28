Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден отреагировал на переброску военных КНДР в Россию

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПонедельник, 28 октября 2024, 19:42
Байден отреагировал на переброску военных КНДР в Россию
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден отреагировал на подтвержденные Пентагоном и НАТО сообщения об отправке военных КНДР в Россию, откуда они могут отправиться для участия в войне против Украины.

Источник: Байден журналистам в Нью-Касле, штат Делавэр, после голосования на президентских выборах, передает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, как президент США оценивает присутствие северокорейских войск в России, он сказал: "Это очень опасно, очень опасно".

Реклама:

Байден также упомянул сообщения СМИ о том, что оппонент Камалы Харрис Дональд Трамп якобы говорил с Владимиром Путиным после того, как ушел из Белого дома.

Предыстория:

БайденКНДРРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин пока не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах – Песков

Военным упростят перевод на новое место службы: создают цифровой сервис

Зеленский поздравил Трампа с победой

Трамп побеждает на выборах в США

Контроль над Сенатом США перейдет к республиканцам

Виктория Спарц побеждает на выборах в Конгресс США

Все новости...
Байден
Байден на президентских выборах проголосует досрочно
СМИ: Байден просил Нетаньяху подготовить такой удар по Ирану, который бы сдержал будущие атаки
Байден призвал политически заблокировать Трампа
Последние новости
12:23
Детенизация рынка алкоголя: налоговые сборы на 43% превысили показатели 2021 года
12:10
Дроны-камикадзе ГУР впервые поразили корабли РФ в Каспийском море – источник
11:59
БоксАдский бой: Конор дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
11:58
Российский рынок акций отреагировал ростом на новости о победе Трампа
11:54
Удар РФ по Запорожью: в больнице умерла женщина, количество погибших возросло до 8
11:49
Путин пока не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах – Песков
11:38
В Украине растут продажи грузовиков: в лидерах - французские автомобили
11:36
Военную учебную миссию ЕС для Украины продлили на 2 года – СМИ
11:19
В Генштабе объяснили, зачем создают новые бригады вместо пополнять существующие
11:19
Украинские евробонды растут на новостях о победе Трампа
Все новости...
Реклама:
Реклама: