Байден отреагировал на переброску военных КНДР в Россию

Президент США Джо Байден отреагировал на подтвержденные Пентагоном и НАТО сообщения об отправке военных КНДР в Россию, откуда они могут отправиться для участия в войне против Украины.

Источник: Байден журналистам в Нью-Касле, штат Делавэр, после голосования на президентских выборах, передает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, как президент США оценивает присутствие северокорейских войск в России, он сказал: "Это очень опасно, очень опасно".

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Байден также упомянул сообщения СМИ о том, что оппонент Камалы Харрис Дональд Трамп якобы говорил с Владимиром Путиным после того, как ушел из Белого дома.

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