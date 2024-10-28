Байден отреагировал на переброску военных КНДР в Россию
Понедельник, 28 октября 2024, 19:42
Президент США Джо Байден отреагировал на подтвержденные Пентагоном и НАТО сообщения об отправке военных КНДР в Россию, откуда они могут отправиться для участия в войне против Украины.
Источник: Байден журналистам в Нью-Касле, штат Делавэр, после голосования на президентских выборах, передает "Европейская правда"
Детали: На вопрос о том, как президент США оценивает присутствие северокорейских войск в России, он сказал: "Это очень опасно, очень опасно".
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Байден также упомянул сообщения СМИ о том, что оппонент Камалы Харрис Дональд Трамп якобы говорил с Владимиром Путиным после того, как ушел из Белого дома.
Предыстория:
- По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник также заявил, что по последней доступной информации может подтвердить, что военные Северной Кореи уже задействованы в Курской области РФ.