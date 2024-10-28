Хорватія за домовленістю з Німеччиною передасть Україні 60 танків і БМП

Віцепрем’єр і міністр оборони Хорватії Іван Анушич підписав меморандум про наміри з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, у межах якої хорватська сторона отримає танки Leopard 2А8 взамін техніки, яку передасть Україні. Анушич висловив сподівання, що реалізація цього проєкту розпочнеться "дуже скоро".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Хорватії

Деталі: Відповідно до меморандуму, Хорватія висловила готовність поставити 30 танків типу М-84 та 30 бойових машин піхоти типу М-80, а також запасні частини та боєприпаси до них, в обмін на фінансові ресурси для купівлі до 50 танків Leopard 2А8.

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Передбачається, що загальна ціна нових Leopard 2A8 буде зменшена на суму, яку Німеччина виплатить Хорватії за передання своєї техніки Україні.

"Усі інші деталі будуть відомі після підписання контракту. Додатковою цінністю такої моделі закупівель є допомога Україні у боротьбі з російською агресією", – йдеться в повідомленні хорватського Міноборони.

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