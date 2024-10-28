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Хорватия по договоренности с Германией передаст Украине 60 танков и БМП

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПонедельник, 28 октября 2024, 19:56
Хорватия по договоренности с Германией передаст Украине 60 танков и БМП
Фото: Getty Images

Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич подписал меморандум о намерениях с министром обороны Германии Борисом Писториусом, в рамках которой хорватская сторона получит танки Leopard 2А8 взамен техники, которую передаст Украине. Анушич выразил надежду, что реализация этого проекта начнется "очень скоро".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Хорватии

Детали: Согласно меморандуму, Хорватия выразила готовность поставить 30 танков типа М-84 и 30 боевых машин пехоты типа М-80, а также запасные части и боеприпасы к ним, в обмен на финансовые ресурсы для покупки до 50 танков Leopard 2А8.

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Предполагается, что общая цена новых Leopard 2A8 будет уменьшена на сумму, которую Германия выплатит Хорватии за передачу своей техники Украине.

"Все остальные детали будут известны после подписания контракта. Дополнительной ценностью такой модели закупок является помощь Украине в борьбе с российской агрессией", – говорится в сообщении хорватского Минобороны.

Предыстория:

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ХорватияГерманияпомощь Украинеоружие
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