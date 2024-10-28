Росіяни атакували центр Харкова КАБами: пошкоджена будівля Держпрому, 9 постраждалих

Російські війська увечері 28 жовтня атакували центр Харкова керованими авіаційними бомбами. На місці прильоту виникла пожежа, пошкоджена будівля Держпрому та медзаклад, наразі відомо про 9 постраждалих.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Міністерство охорони здоров'я

Пряма мова Терехова: У Харкові чутно вибухи. Ворог атакує місто КАБами - будьте обережні!"

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Будівля Держпрому після прильоту

Деталі: За його словами, можливі повторні пуски.

Росіяни увечері 28 жовтня атакували КАБами центр Харкова, влучання зафіксовано в будівлю Держпрому, також пошкоджена будівля медичного закладу. Наразі відомо про 6 постраждалих - вони у легкому та середньому станах. pic.twitter.com/L80aVlKksL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 28, 2024

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Пізніше Терехов повідомив, що попередньо, під ударом був самий центр Харкова. "На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - зазначив він.

Оновлено. Терехов повідомив про поранених внаслідок обстрілу.

Мер Харкова повідомив про 5-х постраждалих внаслідок удару.

Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи.

"На цю хвилину відомо про шість постраждалих. Огляд місця влучання триває. Інформація оновлюється", - зазначив він.

Пізніше голова Харківської ОВА розповів, що влучання було зафіксовано у адміністративну будівлю - зруйновано кілька поверхів.

"Загалом маємо сотні пошкоджених вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках. Відомо про 6 постраждалих — вони у легкому та середньому станах. Важких немає", - повідомив Синєгубов.

Згодом стало відомо, що за попередніми даним правоохоронців, окупанти вдарили ФАБ-500.

Оновлено о 22:36: У Міністерстві охорони здоров'я показали пошкодження у медзакладу в Харкові. В одному з відділень обласної лікарні вибило вікна.

фото - моз

фото - моз

Пацієнти поранень не зазнали, проте є порізи склом в однієї з медпрацівниць.

Омбудсман Дмитро Лубінець підтвердив, що росіяни вдарили по будівлі Держпрому, яка є пам'яткою архітектури та перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Згодом Синєгубов показав більше фото.

Пошкоджена будівля Держпрому. Фото - Олег Синєгубов в Telegram

Пошкоджена будівля Держпрому. Фото - Олег Синєгубов в Telegram

Пошкоджена будівля Держпрому. Фото - Олег Синєгубов в Telegram

"Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Це памʼятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму. Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин", - зазначив голова ОВА.

За даними Нацполіції, станом на 23:20 відомо про 9 потерпілих, серед них поліцейський.