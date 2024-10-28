Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
За пределами возможного. Посетите ежегодную премию УП 100

Россияне атаковали центр Харькова КАБами: повреждено здание Госпрома, 9 пострадавших

Станислав Погорилов, Татьяна ОлейникПонедельник, 28 октября 2024, 22:25
Россияне атаковали центр Харькова КАБами: повреждено здание Госпрома, 9 пострадавших
Поврежденное здание Госпрома. Фото - Олег Синегубов в Telegram

Российские войска вечером 28 октября атаковали центр Харькова управляемыми авиационными бомбами. На месте прилета возник пожар, повреждено здание медучреждения и админздания, пока известно о 9-х пострадавших.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Министерство здравоохранения

Прямая речь Терехова: В Харькове слышны взрывы. Враг атакует город УАБами - будьте осторожны!"

Реклама:
 
Здание Госпрома после прилета

Детали: По его словам, возможны повторные пуски.

РЕКЛАМА:

Позже Терехов сообщил, что предварительно, под ударом был самый центр Харькова. "На месте прилета пожар и задымление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - отметил он.

Обновлено. Терехов сообщил о раненых в результате обстрела.

Мэр Харькова сообщил о 5-х пострадавших в результате удара.

Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела центральной части города повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения.

"На эту минуту известно о шести пострадавших. Осмотр места попадания продолжается. Информация обновляется", - отметил он.

Позже председатель Харьковской ОГА рассказал, что попадание было зафиксировано в административное здание - разрушено несколько этажей.

"В целом имеем сотни поврежденных окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах. Известно о 6 пострадавших - они в легком и среднем состояниях. Тяжелых нет", - сообщил Синегубов.

Впоследствии стало известно, что по предварительным данным правоохранителей, оккупанты ударили ФАБ-500.

Обновлено в 22:36: В Министерстве здравоохранения показали повреждения в медучреждении в Харькове. В одном из отделений областной больницы выбило окна.

 
фото - Министерство здравоохранения
 
фото - Министерство здравоохранения

Пациенты ранений не получили, однако есть порезы стеклом у одной из медработниц.

Омбудсман Дмитрий Лубинец подтвердил, что россияне ударили по зданию Госпрома, которое является памятником архитектуры и находится под охраной ЮНЕСКО.

Впоследствии Синегубов показал больше фото.

 
Поврежденное здание Госпрома. Фото - Олег Синегубов в Telegram
 
Поврежденное здание Госпрома. Фото - Олег Синегубов в Telegram
 
Поврежденное здание Госпрома. Фото - Олег Синегубов в Telegram

"Прямое попадание зафиксировали в здание Госпрома. Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", - отметил глава ОВА.

По данным Нацполиции, по состоянию на 23:20 известно о 9 пострадавших, среди них полицейский.

Харьковобстрелвойнамедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны-камикадзе ГУР впервые поразили корабли РФ в Каспийском море – источник

Путин пока не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах – Песков

Украинские евробонды растут на новостях о победе Трампа

Военным упростят перевод на новое место службы: создают цифровой сервис

Зеленский поздравил Трампа с победой

Трамп побеждает на выборах в США

Все новости...
Зеленский: Иран еще не предоставил России ракеты, но переговоры об этом продолжаются
Швеция объявила дополнительный пакет военной поддержки Украины на 63 млн евро
Умеров: ТЦК и правоохранители будут иметь общую электронную систему для обмена данными
Россияне атаковали Кривой Рог ракетой, 11 людей ранены
Последние новости
13:30
Сезон эпидемий: в Украине за неделю – более 110 тысяч больных гриппом и COVID
13:24
Зеленский подписал закон об ограниченном использовании пальмового масла в продуктах
13:19
фото Танчик, Тараканы и Ураган – Федоров рассказал о 4 роботизированных комплексах для фронта
13:12
В ближайшие дни в Украине будет туман, а на востоке – небольшие дожди
13:06
В Украине добыча газа выросла до максимума с начала большой войны – СМИ
13:01
Трамп берет четвертый "шаткий" штат и гарантирует себе выигрыш выборов
12:54
Ученые выяснили, кто больше подвержен депрессии – холостяки или те, кто в браке
12:49
Сикорский: Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность
12:47
Южная Корея рассматривает отправку наблюдателей в Украину из-за военных КНДР - Reuters
12:47
За год в Украине вдвое выросло количество долгов за штрафы ТЦК
Все новости...
Реклама:
Реклама: