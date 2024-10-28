Россияне атаковали центр Харькова КАБами: повреждено здание Госпрома, 9 пострадавших

Российские войска вечером 28 октября атаковали центр Харькова управляемыми авиационными бомбами. На месте прилета возник пожар, повреждено здание медучреждения и админздания, пока известно о 9-х пострадавших.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Министерство здравоохранения

Прямая речь Терехова: В Харькове слышны взрывы. Враг атакует город УАБами - будьте осторожны!"

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Здание Госпрома после прилета

Детали: По его словам, возможны повторные пуски.

Росіяни увечері 28 жовтня атакували КАБами центр Харкова, влучання зафіксовано в будівлю Держпрому, також пошкоджена будівля медичного закладу. Наразі відомо про 6 постраждалих - вони у легкому та середньому станах. pic.twitter.com/L80aVlKksL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 28, 2024

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Позже Терехов сообщил, что предварительно, под ударом был самый центр Харькова. "На месте прилета пожар и задымление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - отметил он.

Обновлено. Терехов сообщил о раненых в результате обстрела.

Мэр Харькова сообщил о 5-х пострадавших в результате удара.

Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела центральной части города повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения.

"На эту минуту известно о шести пострадавших. Осмотр места попадания продолжается. Информация обновляется", - отметил он.

Позже председатель Харьковской ОГА рассказал, что попадание было зафиксировано в административное здание - разрушено несколько этажей.

"В целом имеем сотни поврежденных окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах. Известно о 6 пострадавших - они в легком и среднем состояниях. Тяжелых нет", - сообщил Синегубов.

Впоследствии стало известно, что по предварительным данным правоохранителей, оккупанты ударили ФАБ-500.

Обновлено в 22:36: В Министерстве здравоохранения показали повреждения в медучреждении в Харькове. В одном из отделений областной больницы выбило окна.

фото - Министерство здравоохранения

фото - Министерство здравоохранения

Пациенты ранений не получили, однако есть порезы стеклом у одной из медработниц.

Омбудсман Дмитрий Лубинец подтвердил, что россияне ударили по зданию Госпрома, которое является памятником архитектуры и находится под охраной ЮНЕСКО.

Впоследствии Синегубов показал больше фото.

Поврежденное здание Госпрома. Фото - Олег Синегубов в Telegram

Поврежденное здание Госпрома. Фото - Олег Синегубов в Telegram

Поврежденное здание Госпрома. Фото - Олег Синегубов в Telegram

"Прямое попадание зафиксировали в здание Госпрома. Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", - отметил глава ОВА.

По данным Нацполиции, по состоянию на 23:20 известно о 9 пострадавших, среди них полицейский.