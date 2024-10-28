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Делегація з Південної Кореї відвідає Україну: обговорять війська КНДР та співпрацю

Тетяна ОлійникПонеділок, 28 жовтня 2024, 23:05
Делегація з Південної Кореї відвідає Україну: обговорять війська КНДР та співпрацю
Фото - Getty Images

Південнокорейська делегація відвідає Україну цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправку північнокорейських військ до Росії та обговорити співпрацю.

Джерело: агенція Yonhap з посиланням на президента Південної Кореї Юн Сок Йоля

Деталі: Юн Сок Йоль поділився цим планом під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який підтвердив, що північнокорейські війська присутні в Курській області.

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Президент Південної кореї повідомив, що у вівторок південнокорейська делегація проведе брифінг для Комітету ЄС з питань політики і безпеки, а потім відвідає Україну, де зустрінеться з представниками розвідки і оборони, щоб обмінятися інформацією з поля бою і обговорити співпрацю.

Юн Сок Йоль наголосив, що військове співробітництво між Росією і Північною Кореєю, яке він назвав незаконним, підриває "заснований на правилах міжнародний порядок і становить загрозу миру на Корейському півострові і в усьому світі".

війнаКНДРПівденна Корея
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