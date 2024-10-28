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Делегация из Южной Кореи посетит Украину: обсудят войска КНДР и сотрудничество

Татьяна ОлейникПонедельник, 28 октября 2024, 23:05
Делегация из Южной Кореи посетит Украину: обсудят войска КНДР и сотрудничество
Фото - Getty Images

Южнокорейская делегация посетит Украину на этой неделе, чтобы поделиться информацией об отправке северокорейских войск в Россию и обсудить сотрудничество.

Источник: агентство Yonhap со ссылкой на президента Южной Кореи Юн Сок Йоля

Детали: Юн Сок Йоль поделился этим планом во время телефонного разговора с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который подтвердил, что северокорейские войска присутствуют в Курской области.

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Президент Южной Кореи сообщил, что во вторник южнокорейская делегация проведет брифинг для Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, а затем посетит Украину, где встретится с представителями разведки и обороны, чтобы обменяться информацией с поля боя и обсудить сотрудничество.

Юн Сок Йоль подчеркнул, что военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, которое он назвал незаконным, подрывает "основанный на правилах международный порядок и представляет угрозу миру на Корейском полуострове и во всем мире".

войнаКНДРЮжная Корея
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