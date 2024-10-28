Генштаб: На фронті відбулось 134 зіткнення, росіяни 28 разів вдарили по Курщині

На фронті від початку доби 28 жовтня відбулось 134 зіткнення. Основні зусилля армія РФ зосереджує на Покровському та Курахівському напрямках, активно атакує на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках.

Джерело: дані Генштабу станом на 22:00 28 жовтня

Дослівно: "На даний час відбулося 134 бойових зіткнення. Сьогодні держава-терорист завдала 70 авіаударів, скинувши при цьому 119 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 685 дронів-камікадзе та здійснили близько 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

Тринадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського.

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На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутись вперед в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку наші війська відбили одну атаку противника.

На Покровському напрямку, впродовж цієї доби, агресор 31 раз атакував наші позиції.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де загарбники на цей час доби здійснили 48 спроб просунутись вперед.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор, за підтримки авіації, 12 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Богоявленки та Новоукраїнки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби штурму позицій українських підрозділів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Авіація противника сьогодні завдала по Курщині 28 авіаційних ударів із застосуванням 39 КАБів.