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Генштаб: На фронте произошло 134 столкновения, россияне 28 раз ударили по Курской области

Татьяна ОлейникПонедельник, 28 октября 2024, 23:43
Генштаб: На фронте произошло 134 столкновения, россияне 28 раз ударили по Курской области
Фото - 33 отдельная механизированная бригада

На фронте с начала суток 28 октября состоялось 134 столкновения. Основные усилия армия РФ сосредоточивает на Покровском и Кураховском направлениях, активно атакует на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00 28 октября

Дословно: "В настоящее время произошло 134 боевых столкновения. Сегодня государство-террорист нанесло 70 авиаударов, сбросив при этом 119 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 685 дронов-камикадзе и совершили около 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

Тринадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского.

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На Краматорском направлении украинские воины отбили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении наши войска отбили одну атаку противника.

На Покровском направлении, в течение этих суток, агрессор 31 раз атаковал наши позиции.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении, где захватчики на это время суток осуществили 48 попыток продвинуться вперед.

На Времовском направлении за сегодня агрессор, при поддержке авиации, 12 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Богоявленки и Новоукраинки.

На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Авиация противника сегодня нанесла по Курщине 28 авиационных ударов с применением 39 КАБов.

войнабоевые действияГенштаб
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