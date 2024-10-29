Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакують Україну безпілотниками з півночі

Олена ІвашківВівторок, 29 жовтня 2024, 01:06
Росіяни атакують Україну безпілотниками з півночі
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

Пізно ввечері 28 жовтня російські військові запустили ударні БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі:  БПЛА рухалися територією Сумської області у напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

Реклама:
Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

Опівночі стало відомо, що ворожі БпЛА на Чернігівщині, рухаються у західному напрямку на Київщину.

О 00:55 у ПС повідомили, що наразі групи ворожих БпЛА спостерігаються у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській  областях і рухаються в західному напрямку.

О 00:59 стало відомо про рух ударних БпЛА на Житомирщину з Київщини.

РЕКЛАМА:

О 2:24 військові повідомили, що наразі групи ворожих БпЛА спостерігаються у Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській  областях, напрямок руху хаотичний.

О 4:49 стало відомо про чергову групу ворожих БпЛА у Сумській області в напрямку Чернігівщини.

О 6:42 повітряники оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА територією Житомирської області, курс західний.
  • БпЛА із Сумської області в напрямку Полтавщини.

безпілотникиШахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Графіки відключення світла можуть початися вже з наступного тижня – член НР "Центренерго"

Результати протиповітряного бою 1 листопада: збили 31 безпілотник і керовану авіаційну ракету

ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність

У Міноборони розпочали бета-тестування онлайн-відстрочок у "Резерв+"

Зеленський: Україну не примусять віддати території, незалежно від результатів виборів у США

Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Усі новини...
безпілотники
У Києві через атаку БПЛА постраждали люди, горів будинок та автомобілі
У кількох областях повідомляли про загрозу застосування ударних безпілотників
Україну вночі атакували 100 дронів: 66 знищила ППО, із 24-ма втрачено зв'язок, а 4 – повернулись в РФ
Останні новини
12:20
У неділю в Україні похолодає, вночі можливий мокрий сніг
12:15
Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю і чи залежить це від групи: пояснення
12:12
Графіки відключення світла можуть початися вже з наступного тижня – член НР "Центренерго"
12:06
біатлонДістатися валу – з самого підвалу! Українці "топлять" за нові правила, старі лідери – проти новинок
11:54
Сікорський відповів Зеленському щодо МіГів: Ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна
11:50
Мінекономіки запускає у "Дії" продовження валютних розрахунків
11:40
Мінус 15 батальйонів противника: у ДШВ розповіли про втрати армії РФ на Курщині
11:39
На ЗАЕС виявили проблему з частиною помпи охолодження реактора – МАГАТЕ
11:36
фотоПольща почала будівництво  лінії укріплень на кордонах з РФ та Білоруссю
11:28
відео"Картопляне затемнення": у NASA зафільмували проліт марсіанського супутника Фобоса на тлі Сонця
Усі новини...
Реклама:
Реклама: