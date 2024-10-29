Росіяни атакують Україну безпілотниками з півночі
Пізно ввечері 28 жовтня російські військові запустили ударні БпЛА.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: БПЛА рухалися територією Сумської області у напрямку Чернігівщини та Полтавщини.
Опівночі стало відомо, що ворожі БпЛА на Чернігівщині, рухаються у західному напрямку на Київщину.
О 00:55 у ПС повідомили, що наразі групи ворожих БпЛА спостерігаються у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях і рухаються в західному напрямку.
О 00:59 стало відомо про рух ударних БпЛА на Житомирщину з Київщини.
О 2:24 військові повідомили, що наразі групи ворожих БпЛА спостерігаються у Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях, напрямок руху хаотичний.
О 4:49 стало відомо про чергову групу ворожих БпЛА у Сумській області в напрямку Чернігівщини.
О 6:42 повітряники оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА територією Житомирської області, курс західний.
- БпЛА із Сумської області в напрямку Полтавщини.