Росіяни атакують Україну безпілотниками з півночі

Пізно ввечері 28 жовтня російські військові запустили ударні БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: БПЛА рухалися територією Сумської області у напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

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Опівночі стало відомо, що ворожі БпЛА на Чернігівщині, рухаються у західному напрямку на Київщину.

О 00:55 у ПС повідомили, що наразі групи ворожих БпЛА спостерігаються у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях і рухаються в західному напрямку.

О 00:59 стало відомо про рух ударних БпЛА на Житомирщину з Київщини.

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О 2:24 військові повідомили, що наразі групи ворожих БпЛА спостерігаються у Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях, напрямок руху хаотичний.

О 4:49 стало відомо про чергову групу ворожих БпЛА у Сумській області в напрямку Чернігівщини.

О 6:42 повітряники оновили рух ударних БпЛА: