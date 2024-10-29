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Россияне атакуют Украину беспилотниками с севера

Алена ИвашкивВторник, 29 октября 2024, 01:06
Россияне атакуют Украину беспилотниками с севера
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

Поздно вечером 28 октября российские военные запустили ударные БпЛА.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали:  БПЛА двигались по территории Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской областей.

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В полночь стало известно, что вражеские БПЛА на Черниговщине, движутся в западном направлении на Киевщину.

В 00:55 в ВС сообщили, что сейчас группы вражеских БпЛА наблюдаются в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях и движутся в западном направлении.

В 00:59 стало известно о движении ударных БпЛА на Житомирщину из Киевской области.

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В 2:24 военные сообщили, что сейчас группы вражеских БпЛА наблюдаются в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, направление движения хаотичное.

В 4:49 стало известно об очередной группе вражеских БпЛА в Сумской области в направлении Черниговщины.

В 6:42 воздушники обновили движение ударных БпЛА:

  • БпЛА по территории Житомирской области, курс западный.
  • БпЛА из Сумской области в направлении Полтавщины.

беспилотникиШахедвойна
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