Россияне атакуют Украину беспилотниками с севера

Поздно вечером 28 октября российские военные запустили ударные БпЛА.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: БПЛА двигались по территории Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской областей.

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В полночь стало известно, что вражеские БПЛА на Черниговщине, движутся в западном направлении на Киевщину.

В 00:55 в ВС сообщили, что сейчас группы вражеских БпЛА наблюдаются в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях и движутся в западном направлении.

В 00:59 стало известно о движении ударных БпЛА на Житомирщину из Киевской области.

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В 2:24 военные сообщили, что сейчас группы вражеских БпЛА наблюдаются в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, направление движения хаотичное.

В 4:49 стало известно об очередной группе вражеских БпЛА в Сумской области в направлении Черниговщины.

В 6:42 воздушники обновили движение ударных БпЛА: