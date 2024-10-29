Россияне атакуют Украину беспилотниками с севера
Поздно вечером 28 октября российские военные запустили ударные БпЛА.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: БПЛА двигались по территории Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской областей.
В полночь стало известно, что вражеские БПЛА на Черниговщине, движутся в западном направлении на Киевщину.
В 00:55 в ВС сообщили, что сейчас группы вражеских БпЛА наблюдаются в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях и движутся в западном направлении.
В 00:59 стало известно о движении ударных БпЛА на Житомирщину из Киевской области.
В 2:24 военные сообщили, что сейчас группы вражеских БпЛА наблюдаются в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, направление движения хаотичное.
В 4:49 стало известно об очередной группе вражеских БпЛА в Сумской области в направлении Черниговщины.
В 6:42 воздушники обновили движение ударных БпЛА:
- БпЛА по территории Житомирской области, курс западный.
- БпЛА из Сумской области в направлении Полтавщины.