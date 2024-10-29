Ізраїль заборонив місії ООН діяти на своїй території

Ізраїльський парламент проголосував за схвалення двох законопроектів, які забороняють діяльність Агентства ООН з допомоги та організації робіт в Ізраїлі (UNRWA).

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Ізраїль стверджує, що понад 10 відсотків співробітників UNRWA в Секторі Гази пов'язані з терором, а навчальні заклади під егідою організації постійно підбурюють до ненависті до Ізраїлю і прославляють терор.

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У другому законопроекті, запропонованому законодавцями для обмеження діяльності UNRWA, забороняється державним органам влади вступати в будь-які контакти з UNRWA, що фактично суттєво обмежить його діяльність в Секторі Гази та на Західному березі річки Йордан.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що прийняття цих законопроектів стане "катастрофою", а віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель попередив, що це "матиме катастрофічні наслідки".

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін також висловили стурбованість законопроектами, заявивши, що "введення в дію таких обмежень зруйнує гуманітарну допомогу в Газі", а також надання "життєво важливих" послуг у Східному Єрусалимі.

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