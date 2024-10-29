Израиль запретил миссии ООН действовать на своей территории

Израильский парламент проголосовал за одобрение двух законопроектов, которые запрещают деятельность Агентства ООН по помощи и организации работ в Израиле (UNRWA).

Источник: The Times of Israel

Детали: Израиль утверждает, что более 10 процентов сотрудников UNRWA в Секторе Газа связаны с террором, а учебные заведения под эгидой организации постоянно подстрекают к ненависти к Израилю и прославляют террор.

Реклама:

Во втором законопроекте, предложенном законодателями для ограничения деятельности UNRWA, запрещается государственным органам власти вступать в любые контакты с UNRWA, что фактически существенно ограничит его деятельность в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принятие этих законопроектов станет "катастрофой", а вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель предупредил, что это "будет иметь катастрофические последствия".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин также выразили обеспокоенность законопроектами, заявив, что "введение в действие таких ограничений разрушит гуманитарную помощь в Газе", а также предоставление "жизненно важных" услуг в Восточном Иерусалиме.

РЕКЛАМА:

Напомним: