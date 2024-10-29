Канада готується переглянути відносини з Грузією через суперечливі вибори

У МЗС Канади заявили про стурбованість ситуацією навколо парламентських виборів у Грузії, на які звернули увагу міжнародні спостерігачі, і повідомили, що планують переглянути свою політику щодо відносин із грузинською владою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Канади

Деталі: Офіційна Оттава зазначила, що бере до відома результати, оголошені ЦВК Грузії, але стурбована повідомленнями міжнародних спостерігачів про випадки залякування виборців, підкупу та інші проблеми.

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"Такі інциденти мають бути розслідувані і на них має бути реакція. Канада твердо переконана, що вільні, чесні й незалежні вибори є наріжним каменем демократичного суспільства.

У координації з G7 і нашими європейськими партнерами, і з огляду на проведення і результат цих виборів, Канада перегляне свої відносини з владою Грузії. Канада залишається відкритою до співпраці з Грузією доти, доки керівництво Грузії поважає демократію, права людини, верховенство права і реагуватиме на демократичний відкат, що спостерігається останнім часом", – йдеться у заяві.

МЗС Канади закликало "усі сторони" проявити стриманість, а владу Грузії – поважати право громадян на мирний протест.

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США після виборів попередили Грузію про можливі наслідки, якщо уряд не змінить антизахідний курс.

У Єврокомісії зазначили, що ЄС орієнтуватиметься на фінальну доповідь міжнародних спостерігачів у своїй оцінці грузинських виборів. Водночас у заявах окремих країн глави МЗС та лідери висловили стурбованість фактами, які згадали спостерігачі у проміжній доповіді.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Напередодні під час великого протесту у Тбілісі грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести