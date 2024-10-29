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Канада готовится пересмотреть отношения с Грузией из-за противоречивых выборов

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 29 октября 2024, 09:54
Канада готовится пересмотреть отношения с Грузией из-за противоречивых выборов
Иллюстративное фото: Getty Images

В МИД Канады заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг парламентских выборов в Грузии, на которые обратили внимание международные наблюдатели, и сообщили, что планируют пересмотреть свою политику в отношении отношений с грузинскими властями.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Канады

Детали: Официальная Оттава отметила, что принимает к сведению результаты, объявленные ЦИК Грузии, но обеспокоена сообщениями международных наблюдателей о случаях запугивания избирателей, подкупа и других проблемах.

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"Такие инциденты должны быть расследованы и на них должна быть реакция. Канада твердо убеждена, что свободные, честные и независимые выборы являются краеугольным камнем демократического общества.

В координации с G7 и нашими европейскими партнерами, и учитывая проведение и результат этих выборов, Канада пересмотрит свои отношения с властями Грузии. Канада остается открытой к сотрудничеству с Грузией до тех пор, пока руководство Грузии уважает демократию, права человека, верховенство права и будет реагировать на демократический откат, который наблюдается в последнее время", – говорится в заявлении.

МИД Канады призвал "все стороны" проявить сдержанность, а власти Грузии – уважать право граждан на мирный протест.

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США после выборов предупредили Грузию о возможных последствиях, если правительство не изменит антизападный курс.

В Еврокомиссии отметили, что ЕС будет ориентироваться на финальный доклад международных наблюдателей в своей оценке грузинских выборов. В то же время в заявлениях отдельных стран главы МИД и лидеры выразили обеспокоенность фактами, которые упомянули наблюдатели в промежуточном докладе.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

Накануне во время большого протеста в Тбилиси грузинская оппозиция озвучила требования, в частности о повторных выборах.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты

КанадаГрузиявиборы
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